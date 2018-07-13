Dokuma’nın emektarlarına müjde

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalyalıların kullanımına tahsis ettiği eski Dokuma Fabrikası Yerleşkesi’ndeki binaları, eğitim, kültür ve sanat tesisine dönüştürürken, fabrika ile çalışanlarının hatıralarının yaşatılmasına da önem veriyor. Bu amaçla fabrikanın idari binasının içerisinde fabrikayla ilgili mini bir müze kuruluyor. Burada Dokuma Fabrikası’nın temelinin atılmasıyla ilgili çıkan haberler, çalışanların fabrika yerleşkesinde çekildiği fotoğraflar, ofis malzemeleri ve 13 bin adet klasörden oluşan işçi ve memurların özlük dosyaları sergilenecek. Fabrikada çalışanların çocukları ile torunları, babalarına ve dedelerine ait bilgileri bu özlük dosyalarında görebilecekler.

Tütüncü’den Dokuma’nın hatıralarına vefa

Başkan Hakan Tütüncü, müze çalışmasını başlatırken Dokuma Fabrikası’ndan emekli olanları bir araya getirecek çalışmayı da hayata geçiriyor. Tütüncü, fabrikanın memur yemekhanesini Dokuma Emekliler Lokali haline getirme sözünü tuttu. Memur yemekhanesinin lokal binasına dönüştürülmesi çalışmasında sona gelindi. Çalışma sırasında yemekhanenin orijinal duvar ve tavan ahşap dekorasyonu ile mozaik taşlı zemini korundu. Çay ve kahve ikramının olacağı lokal binasında, fabrikanın ve çalışanlarının fotoğraflarının yer aldığı bir köşe de oluşturulacak.

Dokuma Emekliler Lokali Pazar günü açılıyor

Başkan Tütüncü, incelemelerde bulunduğu Dokuma Emekliler Lokali’nin açılışını 15 Temmuz Pazar günü saat 16.00’da yapacaklarını açıkladı.

Dokuma Emekliler Lokali’ni yapma sözü verdiğini anımsatan Tütüncü, “Sözlerimizi bir bir yerine getiriyor ve bunun için çok çalışıyoruz. Her sözümüzü yerine getirdiğimizde de inanılmaz bir mutluluğu bu şehrin paydaşlarıyla paylaşıyoruz” dedi.

Dokuma’nın hatıraları yaşatılacak

Tütüncü, memur yemekhanesinin, Dokuma Fabrikası çalışanların dinlendiği, yemeğini yediği özel bir mekân olduğunu anımsatarak, “Dokuma ve Dokuma Fabrikası çalışanları bir ailedir. Fabrikada 50 yılda yaklaşık 7 binden fazla kişi, çocuğunun nafakasını temin etmiş ve burada çok özel hatıraları var. 7 bin Dokuma emekçisinin içerisinden önemli bir kısmını ebediyete uğurladık ama bu çalışanların çocukları ve torunları var. Dolayısıyla onlar için de Dokuma Fabrikası, önünden her geçişte çeşitli hatıralarıyla hatırlanan bir mekan. İşte hem onların hatıralarını, çeşitli görsellerle ve etkinliklerle, sergilerle yaşatmak hem de Dokuma çalışanlarıyla bir aile olduğumuz bilincini kökleştirici bir adım atmak için Dokuma Emekliler Lokali’ni kurduk.”

Bu lokal Türkiye’de bir ilk

Başkan Hakan Tütüncü, Dokuma Emeklileri Lokali’nin Türkiye’de bir ilk olduğuna işaret ederek, “Türkiye’de Sümerbank’a ait birçok tekstil fabrikası vardı. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin ekonomisi daha çok tekstile dayanıyordu. Ama ilk kez Antalya’da kapatılan bir tekstil fabrikasının çalışanlarını bir araya getirecek bir lokal meydana getiriliyor. Bunu yapan da belediye yani devlet kurumu. İlk defa bir kamu yönetimi tarafından kapatılmış devlet destekli bir tekstil fabrikasının emekli çalışanları böyle bir mekanda bir araya getiriliyor. Lokal binasını 15 Temmuz Pazar günü saat 16.00’da açacağız. Çaylar bizden. Dokuma Fabrikası’nda hatırası olan herkesi açılışa bekliyoruz. Ben de zaman zaman buraya geleceğim ve Dokuma emekçileriyle sohbet edeceğim.”