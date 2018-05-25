Döşemealtı-Ekşili yoluna sıcak asfalt

Döşemealtı İlçesi’nde asfalt seferberliği yürüten Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, son olarak Ekşili grup yolunda başlattığı altyapı çalışmalarını tamamladı. Bozuk olan yerleri sökülerek ihtiyaç duyulan yerlerine büz konulan yol dolgu malzemesi ile sıkıştırıldı. 2.5 kilometre uzunluğundaki yolun sıcak asfalt kaplama işlemine başlandı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir, Ekşili’de devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Döşemealtı’nı modern ve konforlu ulaşımla buluşturmaya devam ettiklerini belirten Akdemir, ilçede 4 yılda 51 kilometresi sıcak, 56 kilometresi sathi olmak üzere toplam 107 kilometrelik asfalt çalışması yaptıklarını söyledi.