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21 Mayıs 2018 10:50

Döşemealtı’nda gönül sofraları doldu taştı

Döşemealtı Belediyesi’nin mahallelerde kurduğu iftar sofraları vatandaşları ağırlamaya başladı.

Döşemealtı’nda gönül sofraları doldu taştı

21 Mayıs 2018 10:50


Döşemealtı Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Ramazan ayı gönül sofrası ile yüzlerce vatandaş aynı anda orucunu açıyor. 11 ayın sultanı Ramazan’da iftar sofrası bu kez Döşemealtı Belediyesi tarafından özel olarak projelendirilen Kent Meydanı ile Kömürcüler Mahallesi’nde kuruldu. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yörük, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar hep birlikte iftarını açtı.


İftar sonrası Türkiye’de "Yılın Gençlik Meclisi" seçilen Döşemealtı Gençlik Meclisi’nin (DÖGEM ) çalışmaları, ilçe halkına anlatıldı. Ardından Döşemealtı Belediyesi Halk Tiyatrosu’nun "Komşu Köyün Delisi" isimli oyunu sahnelendi. İzleyicileri hem düşündüren hem de güldüren oyun tam puan aldı. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, tiyatro sanatçılarıyla birlikte halkı selamladı. Döşemealtı, Antalya’nın geleceği ve markası olacak sloganıyla yola çıktıklarını kaydeden Genç, "100’e yakın projeyi henüz 4’üncü yılımızda tamamlayarak en fazla proje üreten belediye olduk " dedi.


Genç vekiller, program sonunda Döşemealtı Gençlik Meclisi kurumsal kimliğinin bir parçası haline gelen "DÖGEM Dansı"nı sahneledi. Program sonunda Başkan Genç’e vatandaşların ilgisi de yoğundu.




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