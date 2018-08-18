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18 Ağustos 2018 16:36

Dua bahanesiyle üç bileziği çalınan yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu

Antalya’da pazarda eşarp satan 65 yaşındaki yaşlı kadını, dua okuma bahanesiyle kandıran iki kişi kolundaki 3 bileziği alıp kayıplara karıştı.

Dua bahanesiyle üç bileziği çalınan yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu

18 Ağustos 2018 16:36

Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu.


Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Zafer Mahallesi Kapalı Semt Pazarı’nda meydana geldi. Pazarda eşarp satan Gülsüm Özer’in yanına iki kişi yetimlere eşya yardımı yapma bahanesiyle yaklaştı. 40-45 yaşlarındaki iki şüpheli, yaşlı kadına elindeki 3 çift bileziğe dua okumak istediklerini söyledi. Bir anlık boşluğa gelen Özer, kolundaki bilezikleri çıkartıp dolandırıcılara verdi. Bileziklerine dua okunmasını bekleyen Emine Özer, şüphelilerin bileziklerini alıp kaçmasının ardından hemen zabıta noktasına koştu. Zabıta hemen durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerine olayı gözyaşları içinde anlatan Özer,"İki kişi gelip eşya yardımında bulanacaklarını söylediler. Ayrıca kolumda bulunan bileziklere dua okuma teklifinde bulundular. Ne olup bittiğin daha sonra anladım"diye konuştu.


Özer’i polis arabasında gören yakınları sarılarak teselli etti.Polis, kimliğini belirlediğini dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı. 3 bileziğin değerinin yaklaşık 15 bin lira olduğu öğrenildi.




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