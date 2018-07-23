‘Dünden bugüne Döşemealtı’ fotoğraf yarışması sonuçlandı

Döşemealtı’nın tarihi ve kültürel güzelliklerinin fotoğraflandığı yarışma büyük ilgi gördü. 68 fotoğraf sanatçısının 250 eserle katıldığı yarışmada Kutsal Doğan’ın ‘Ariassoss’ isimli fotoğrafı birinci, Hasan Serbest’in ‘Döşemealtı’nda Su kaynağı’ isimli fotoğrafı ikinci, Hasan Güzel’in ‘Bereket’ isimli fotoğrafı üçüncü, Özgür Donmaz’ın ise ‘Ocak’ isimli fotoğrafı ise Mansiyon ödülüne layık görüldü. Yarışmada ayrıca 48 fotoğraf sergilenmeye değer bulundu.

BATAB Tarafından organize edilen ‘Dünden Bugüne Döşemealtı’ fotoğraf yarışmasında birbirinden güzel fotoğrafları derecelendirmek için toplanan jüri üyeleri Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı ve BATAB Müdürü Mustafa Gürbüz, Döşemealtı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cevat Yanar, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Yrd. Doç. Dr. Nafia Özdemir Hanyaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Doç. Dr. Uğur Günay, Antalya Fotoğrafçılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Karakaş, Grafik Sanatçısı Himmet Öcal, Grafiker ve Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Boyacı saatler boyunca en güzel fotoğrafı seçebilmek için uğraştı.

Ödül olarak birinciye 2 bin TL, ikinciye bin 500 TL, üçüncüye bin TL, mansiyona 250 TL ve sergilemeye değer 48 esere 50’şer TL verilecek. Yarışmada dereceye girenlere önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle ödülleri dağıtılacak.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Amacımız ilçemizin tarihi, kültürel ve doğa güzelliklerini sanatçı gözüyle fotoğraflamak suretiyle ortaya çıkartmaktı. Ortaya çıkan fotoğrafları çok beğendim. Üyesi olduğumuz BATAB bünyesinde ilkini düzenlediğimiz fotoğraf yarışmasında 68 ayrı kişinin çekmiş olduğu 250 fotoğraf yarıştı. Katılan ve emek veren herkese teşekkür eder, dereceye giren arkadaşları da kutlarım” dedi.