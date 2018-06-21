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21 Haziran 2018 17:03

En güzel balkon ve bahçe sahipleri ödüllerini aldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl üçüncü kez düzenlediği ‘En Güzel Bahçe, Balkon ve Hobi Bahçesi Yarışması’nda dereceye girenler ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

En güzel balkon ve bahçe sahipleri ödüllerini aldı

21 Haziran 2018 17:03


Büyükşehir Belediyesi’nin Antalya’da yeşil dokuyu çoğaltmak, çevre ve doğa sevgisini şehrin her noktasında hissedilmesini sağlamak amacıyla bu yıl üçüncü kez düzenlediği En Güzel Bahçe, Balkon ve Hobi Bahçesi Yarışması ödülleri sahiplerini buldu. Gelenekselleşen yarışmada bu yıl 6 farklı kategoride; En Güzel Balkon, Konut Bahçesi, Apartman Bahçesi, Site Bahçesi, İşyeri Bahçesi ve bu yıl eklenen Hobi Bahçesi kategorilerinde ödül dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen ödül törenine Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, Jüri Başkanı Doç. Dr. Reyhan Erdoğan, meclis üyeleri, daire başkanları ve davetliler katıldı.



Ekici: “Antalya dünyanın gözdesi”


Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in selamlarını ileterek, ödül alanların her birini daha sonra ziyaret edip, tebrik edeceğini söyledi. Antalya’nın çevre alanında uluslararası düzeyde kazandığı başarılara değinen Genel Sekreter Ekici, “2015’te Kanada’da yapılan bir yarışmada kentimiz 5 Yıldızlı Çiçek Ödülü’ne layık görüldü. 2016’da EXPO’ya ev sahipliği yaptık ve bütün dünya kentleri orada yarıştılar. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz En Güzel Bahçe, Balkon Yarışmasına Hobi Bahçesi kategorisini ekledik. 104 katılımcının her biri aslında ödüle layık. Jüri üyelerimiz de çok titiz bir çalışma yürüttü. Antalya’yı dünyanın en güvenli, en yaşanabilir, en yeşil ve en güzel kenti haline birlikte getireceğimize yürekten inanıyorum.”



Erdoğan: “Çok detaylı değerlendirme”


Jüri Başkanı Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Reyhan Erdoğan ise “Farklı kurum ve kuruluşların mensubu olan 9 kişilik bir jüri ile yarışmaya katılan eserleri çok detaylı kriterlerle değerlendirdik. Hiçbir etki ve baskı altında kalmadan cesaretle kararlarımızı verdik” dedi.



42 bin lira para ödülü


Daha sonra dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Her bir kategoride birinciye 4 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye ise 1000 TL para ödülü verildi. Yarışmada toplam da 42 bin lira para ödülü dağıtıldı.



Kazananlar


Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu ilçelerini kapsayan En Güzel Bahçe, Balkon ve Hobi Bahçesi Yarışması’nı kazanan isimler şöyle:


Apartman Bahçesi; Yasemin Soyseçkin, Bünyamin Safa Yazgan, Yusuf Demir.


Site Bahçesi; Osman Ciğerim (Özpınarlar Casa Diva Sitesi), Mehmet Tongal ( Gloria Loft Evleri ), Sedat Özalp (Legno Park Sitesi).


Konut Bahçesi; Barış Ergül, Erkan Yallıoğlu, Asiye Çayır Uçkan.


İş Yeri Bahçesi; Muzaffer Koçak, Hüseyin Küçükcoşkun, Gülşen Doğan.


Balkon; Ayten Çakmak, Mehtap Özkavak, Dilek Sönmez.


Hobi Bahçesi; Yasemin Karadeniz, Ferhat Arzuman, Hasan Çetinkaya.




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