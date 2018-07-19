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19 Temmuz 2018 14:33

Engelli bireyler denizin tadını çıkarıyor

Antalya’da yaşayan veya tatil için gelen engelli vatandaşların rahatlıkla denizden istifade etmesine imkan sağlayan Büyükşehir Belediyesi’nin “Engelsiz Plajı” takdir topluyor.

Engelli bireyler denizin tadını çıkarıyor

19 Temmuz 2018 14:33

Antalya’da yaşayan veya tatil için kente gelen engelli bireyleri denizle buluşturan proje yüzleri güldürüyor.


Engellilere yönelik projeleriyle örnek bir çalışmaya imza atan Antalya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireyler ile yıllardır uzaktan baktıkları deniz arasındaki engelleri kaldırdı. Konyaaltı Sahili’nde geçtiğimiz yıl hizmete giren Engelsiz Plaj, asansör sistemi, tekerlekli sandalyeler için uygun platformu, şezlong-şemsiye hizmeti ve yardımsever personeliyle engelli bireyler ve ailelerinin vazgeçilmezi oldu.


Evden çıkamazken denize giriyorlar


20 yıldır Antalya’da yaşayan ve denizden istifade ederken büyük zorluk yaşayan Elmas Öztürk, “20 yıldır Antalya’da yaşıyorum, Antalya’yı çok seviyorum. Büyükşehir Belediyesi’ne bize böyle bir plaj yaptığı için çok teşekkür ediyorum, çok mutluyum. Daha önce tek başıma asla çıkamıyordum denizden. İki kişi elimden tutup çıkarıyordu. Şimdi asansörle kendim çıkabiliyorum, Bu proje engelliler için çok güzel oldu. Ayrıca buradaki personel de çok ilgililer. En ufak bir şey söylemeden hemen herkesle ilgileniyorlar.” dedi.




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