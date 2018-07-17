Engelli vatandaşların evlerini engelsiz hale getiriliyor

Bugüne kadar 92 evde ihtiyaca yönelik tadilat işlemi gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, “Engelsiz bir Antalya” hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak projeler hayata geçiriliyor. Engelli bireylerin evleri, kullanımlarına uygun hale getiriliyor. Bugüne kadar 92 evde ihtiyaca yönelik tadilat işlemi gerçekleştirildi.

Günlük yaşam kolaylaşıyor

Engellilerin özel mülkiyetlerinde yaşamlarını kolaylaştıracak çalışmalar kapsamında, evlerin girişine rampa yapılması, eşiklerin kaldırılması, banyo-wc tadilatı, priz, mutfak tezgahları kapı ve pencereler yeniden düzenlenerek engellilerin kullanımına uygun hale getiriliyor. Evleri daha ergonomik hale gelen engelli bireylerin günlük yaşamı kolaylaşırken, mekânsal iyileştirmelerle sosyal yaşamları daha elverişli hale geliyor.