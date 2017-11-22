Engelsiz Hizmet Komisyonu toplandı

Antalya’da engelli bireylerin her alanda erişilebilirliğini sağlamak, Engelsiz Antalya oluşturmak amacıyla bu alanda hizmet sunan kamu kurumları ve STK’ların bilgi ve tecrübe paylaşımlarını sağlamak üzere kurulan Engelsiz Hizmet Komisyonu, Büyükşehir Belediyesi’nde toplandı. Genel Sekreter Yardımcısı Sanem Öztürk’ün başkanlık ettiği toplantıya kamu kurum kuruluşları, engellileri temsil eden STK temsilcileri ve Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili daire başkanlarıyla birim müdürleri katıldı. Toplantıda, engellilerin yaşadığı problemler tek tek ele alınarak çözümü konusunda çalışma başlatıldı.

Engelsiz şehir vurgusu

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sanem Öztürk, Engelsiz bir şehir oluşturulması konusuna dikkati çekerek, “Engelsiz Antalya için, engelsiz bir Büyükşehir Belediyesi için bir aile olmak gerektiği kanaatindeyiz. Daire başkanlarımızla birlikte hem sorunları dinleyelim hem de çözümleri hep birlikte üretelim istiyoruz. Bir araya gelerek şehir yaşamını engelsiz yaşam adına düzenlemek için komisyonumuzla birlikte ve hem kendi adımıza hem de etrafımızdaki engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak adına bireysel çaba sarf etmeliyiz” dedi.

Şoförler eğitim alıyor

Engelli bireylerin toplu taşıma araçlarını kullanırken yaşadığı sıkıntıları dile getirmesi üzerine Sanem Öztürk, “Ulaşımda otobüs şoförlerimize farkındalık yaratmak adına eğitimler veriyoruz. Kendi personellerimize işitme engelli vatandaşlarımızın başka bir insana ihtiyaç duymadan belediye işlemlerini halledebilmeleri için işitme dili eğitimi verdik. Kendi personelimizi eğitiyoruz” diye konuştu. Öztürk ayrıca engellilerin ulaşımıyla ilgili bir alt toplantı daha yapacaklarını açıkladı.

Şikayetler sonuç veriyor

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Hülya Atalay ise “Türkiye’deki şehir içi toplu taşım araçlarında en geç filoya sahip. Araçlar engelli erişimine son derece uygun. Yönetmeliğimiz kapsamında uygunsuz davranışlar gösteren tüm şoför arkadaşlarımıza uyguladığımız bir takım cezalar var. Hem araç içi hem de araç dışı kameralar aracılığıyla, vatandaşlar yaşadıkları problemi saat mevkii ve plaka bilgileri ile çağrı merkezine bildirdikleri takdirde bu kamera görüntüleriyle ispatlanarak mutlak suretle ceza veriliyor. Sürücü ve araç üç aydan 6 aya kadar trafikten men edilebiliyor. Son 6 ayda sadece durakta durmama ve yolcu almama konusunda 186 ceza uygulandı” diye konuştu.