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11 Ağustos 2018 16:20

Erik’ten sonra karpuz ve şeftali de dış pazarda

Akdeniz bölgesinin meyve ambarı Korkuteli’nde Black Diamond Erik ve dalından toplanan Santa Maria armudunun adından Korkuteli yayla şeftalisi ve Karpuz’unda da ihracat hareketliliği yaşanıyor.

Erik’ten sonra karpuz ve şeftali de dış pazarda

11 Ağustos 2018 16:20

İhracatta hareketli günler geçiren Korkuteli, ‘Black Diamond ve Santa Maria armudunun ardından Şeftali ve Karpuz’u da da Rusya, Duabi ve Kuzey Irak’a gönderiyor.


Kalitesine göre üreticilerden alınarak ihracat için bekletilen Black Diamond eriğinin ardından Şeftali ve tarladan toplanan Karpuz’u da Rusya başta olmak üzere Dubai ve Arap ülkelerine gönderen Korkutelili ihracatçı Osman Deviren, bu yıl verimli bir sezon geçirdiklerini söyledi. İhracata başladıklarını vurgulayan deviren, ilçede yetişen her ürünü ihracata göndermeye başladık. Korkuteli ve Elmalı ilesinden son günlerde günlük olarak 5-6 tır Black Diamond erik ve Santa Maria armudu, Şeftali ve Karpuzu ihracata gönderdik. Bu ihracatlar devam ediyor. Artık bundan sonra Korkuteli meyvesi Tüm Dünya ilkelerinin sofrasında yer almaya devam edecek” dedi.




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