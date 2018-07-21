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21 Temmuz 2018 10:52

Erol Evgin Antalya’da hayranlarına nostalji yaşattı

Türk pop müziği sanatçısı, besteci ve söz yazarı Erol Evgin, Antalya’da konser verdi.

Erol Evgin Antalya’da hayranlarına nostalji yaşattı

21 Temmuz 2018 10:52


Sanatçı Erol Evgin, ’Altın Şarkılar’ açık hava konserleri Türkiye turnesi kapsamında Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosu’nda Antalyalılarla buluştu. Evgin, dört neslin birlikte şarkılar söylediği konserinde müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Evgin, "Söyle canım", "Rüya", "Ben imkansız aşklar için yaratılmışım" ve "Ateşle oynama" isimli şarkılarına hayranları da eşlik etti.


Sıcak ve nemli havaya rağmen Antalyalıların konsere büyük ilgi gösterdiği gözlemlendi. Evgin’in konserini Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de takip etti.


"Altın şarkılar" ismi ile düzenlenen konserde nostalji de yaşatan Evgin’i yaklaşık bin 500 kişi izledi.




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