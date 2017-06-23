FETÖ şüphelileri adliyede

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında kapatılan örgüte ait okullarda görev yapan ve şifreli haberleşme programı ’ByLock’u kullandığı tespit edilen 7 öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Alanya merkezli Mersin, Denizli ve Balıkesir’deki önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, M.Ç., U.K., ile kadın H.A. ve K.Ö, gözaltına alındı. Şüpheliler daha sonra Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.Ö., savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, M.Ç., U. K. ve H.A. adliyeye sevk edildi. Ayrıca 3 şüphelinin ise polis tarafından arandığı öğrenildi.