Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 16:16

FETÖ şüphelileri adliyede

Antalya’nın Alanya ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü adliyeye sevk edildi.

FETÖ şüphelileri adliyede

23 Haziran 2017 16:16


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında kapatılan örgüte ait okullarda görev yapan ve şifreli haberleşme programı ’ByLock’u kullandığı tespit edilen 7 öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Alanya merkezli Mersin, Denizli ve Balıkesir’deki önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, M.Ç., U.K., ile kadın H.A. ve K.Ö, gözaltına alındı. Şüpheliler daha sonra Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.Ö., savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, M.Ç., U. K. ve H.A. adliyeye sevk edildi. Ayrıca 3 şüphelinin ise polis tarafından arandığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:28
  • Güneş :05:32
  • Öğle :13:10
  • İkindi :17:02
  • Akşam :20:28
  • Yatsı :22:15
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!