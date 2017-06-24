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24 Haziran 2017 16:58

Finike’de trafoya kahraman polis Sekin resmedildi

Antalya’nın Finike ilçesinde şehit polis memuru Fethi Sekin’in resmi trafoya çizildi.

Finike’de trafoya kahraman polis Sekin resmedildi

24 Haziran 2017 16:58

İzmir Adliyesi önünde göğsünü siper ederek bombalı saldırıyı engelleyen Fethi Sekin’in elektrik trafosu üzerine çizilen resmi sosyal medyada defalarca paylaşıldı.


Geçen 5 Ocak’ta İzmir Adliyesi’ni kana bulamak isteyen terör örgütü PKK’lı teröristler, kendilerinden şüphelenerek araçlarını bulunduğu yerden çekmelerini isteyen 44 yaşındaki trafik polisi Fethi Sekin’i fark eder etmez etrafa ateş açmıştı. Otomatik silahlı teröristlere beylik tabancasıyla karşılık veren kahraman polis bir teröristi öldürdü. Ancak diğer teröristin kurşunlarına hedef oldu. Finike Belediyesi’de olaydan 5 ay sonra şehitlerin unutulmaması ve minnettarlığın göstergesi olarak kahraman polisin resmini çizdirdi. Kent merkezindeki elektrik trafosuna çizilen dev resim vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Resmin fotoğraflarını çekenler "Unutma, unutturma"notuyla sosyal medyadan paylaşırken, belediyenin resmi hesabından ise "Unutursak kalbimiz kurusun" mesajı yayınlandı. Finike Belediyesi’nin bu çalışması hem ilçede hem de sosyal medyada büyük beğeni topladı.




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