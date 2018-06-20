FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu Manavgat Open başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Manavgat Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu’nun Manavgat etabında, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Kanada, Çekya, Danimarka, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Japonya, Litvanya, Hollanda, Macaristan, Norveç, Sırbistan, İspanya, İsveç, İsviçre, Portekiz, Rusya, Ukrayna ve Türkiye olmak üzere 24 ülkeden 60 takım ve 102 sporcu katıldı.

Erkekler ve kadınlar kategorilerinde ayrı ayrı 12 takım FIVB Dünya Turu puanları ile otomatik olarak ana tabloya yerleşirken, erkeklerde 16 takım, kadınlarda da 13 takım ana tabloya kalabilmek için ele karşılaşmaları yapıyor.

Sözen: “Manavgat’ın voleybol ile voleybolun Manavgat ile anılmasını istiyoruz”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Dünyanın ve bölgenin en güzel noktası olan Boğaz Otelimizde federasyonumuzla birlikte kurduğumuz bir tesiste etkinliğimiz başladı ve 3 gün sürecek. Sportif faaliyetlerin, kültürel faaliyetlerin, bir kenti canlı kılmak, kentin sosyal hayatını canlı tutmak adına, kentin tanınırlığına artı değer katması anlamında ne kadar önemli olduğunu bizler biliyoruz. Bu etkinlik son derece önemli diyoruz çünkü 24 ülke ve 60 takım var, bu ciddi bir rakam. Manavgat’ın voleybol ile, voleybolun Manavgat ile anılmasını çok istiyoruz” dedi.

Değirmenci: “Eleme müsabakalarıyla başladık”

Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj ve Kar Voleybol Direktörü Oğuz Değirmenci ise, “Çok önemli bir organizasyona Manavgat Belediyesi ile birlikte imza atıyoruz. Bu organizasyon dünya turunun önemli etaplarından bir tanesi, zira uluslararası olimpiyat puanı veren organizasyon. Bu puanlarla sporcular olimpiyatlara katılmak için önemli avantaj elde edecekler. O yüzden Brezilya’dan Almanya’dan Japonya’dan, Kanada’dan sporcular burada. Bir çok takım 4 gün boyunca ter dökecek. Bugün eleme müsabakalarıyla başladık” diye konuştu.