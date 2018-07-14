Galatasaray’ın 21’inci şampiyonluğu Alanya’da kutlandı

Spor Toto Süper Lig’de sezonu şampiyon bitiren Galatasaray’ın, 21. şampiyonluğu Alanya’da görkemli bir balo ile kutladı. Banana Beach Restoran’da Alanya Galatasaraylılar Derneği tarafından organize edilen baloya Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Mahmut Recevik, Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Velittin Bekrioğlu, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor 2’inci Başkanı Kamil Köseoğlu, Alanya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cevdet Zamanoğlu’nun yanı sıra çok sayıda Galatasaray taraftarı katıldı.

“Alanya her zaman Galatasaray’a şans getirir”

Açılış konuşmalarının ardından kürsüye davet edilen Velittin Bekrioğlu, Alanya ve Galatasaray’ın yollarının kesişmesinin 30 yıl öncesine dayandığını söyledi. Bekrioğlu,”Alanya’da kamp yapan Galatasaray, buradaki çalışmalarından sonra Monaco’yu elemişti. Onun için Alanya her zaman Galatasaray’a şans getirir. Bu senede inşallah öyle olacak” dedi.

Recevik, başkan Cengiz’in selamını taraftarlara iletti

İstanbul’dan Alanya’ya sevgiler getirdiğini söyleyen Mahmut Recevik, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in çok selamı olduğunu belirtti. Burada olmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Recevik,” 21. şampiyonluğumuz için Türkiye’nin hemen hemen bütün illerini ziyaret ediyoruz. İlk ziyaretimiz Bodrum’a oldu. Ardından Konya ve Gaziantep’e gittik. Şimdi de Alanya’dayız. Alanya’nın bizim için çok önemli bir yeri var. Alanya hakikaten bize çok şans getiren ve değerli bir yer. Burada 2 genel kurul üyemiz de var ve sağ olsunlar seçimlere katılım göstererek bizlere destek oluyorlar” diye konuştu.

” Çok güzel bir akşam”

Balo hakkında bilgiler veren Alanya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cevdet Zamanoğlu ise yaklaşık 500 Galatasaray taraftarıyla çok güzel bir balo gerçekleştirdiklerini aktardı. Zamanoğlu,” Çok güzel bir akşam geçireceğimize inanıyorum. Yeşim Salkım çok güzel bir konser için burada ve hepimizi süper bir gece bekliyor” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Bekrioğlu, Recevik’e plaket verdi.

Yeşim Salkım sahne aldı

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Velittin Bekrioğlu tarafından Galatasaray Başkan Yardımcısı Mahmut Recevik’e plaket takdim edilmesinin ardından, havai fişek gösterileri sonrası şarkıcı Yeşim Salkım, sahne aldı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar sahnede kalan Salkım, taraflara keyifli anlar yaşattı. Ayrıca taraftarlar balo alanında sergilenen kupa ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.