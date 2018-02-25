Görme engelliler kulaç attı

Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Kulüpler-Bireysel Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçmesi sona erdi. Alanya Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu’ nda kulaçların atıldığı şampiyonada 54 kulüpten 89 sporcu 2 gün boyunca mücadele etti. Şampiyonanın son gününde sporcular 50 m - 200 m - 400 m serbest, 200 m ferdi karışık, 4x50 m - 4x100 m serbest bayrak kategorilerinde yarıştı. Dereceye giren sporcular ödüllendirildi.