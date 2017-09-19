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19 Eylül 2017 14:23

Hareket halinde tutuşan kamyon alev alev yandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde hareket halindeyken motor bölümünden alev alan kamyon alev alev yandı.

Hareket halinde tutuşan kamyon alev alev yandı

19 Eylül 2017 14:23

Araç sürücüsü olayı yara almadan atlattı.


Olay saat 13.00 sıralarında Oba Mahallesi Dadaşlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Kemal Yüksel yönetimindeki 07 NNM 11 plakalı kamyon seyir halindeyken motor bölümü alev aldı. Kamyonu durdurup aracından inen Yüksel ile çevredekiler yangın söndürme cihazı ile alevlere müdahale etti. Ancak tüm çabalarına rağmen alevlerin büyümesine engel olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç söndürüldü. Elektrik aksamından çıktığı tespit edilen yangın sonrası kamyon kullanamaz hale geldi.




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