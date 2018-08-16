Diğer
Kategoriler
16 Ağustos 2018 14:35

Hırsızlık yapan hurdacı kadın tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir ev ve iş yerinden hırsızlık yaparken polis tarafından yakalanan hurdacı kadın, 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla tutuklandı.

Hırsızlık yapan hurdacı kadın tutuklandı

16 Ağustos 2018 14:35


Alanya’da bir evin balkonundan halı ve bir iş yerinden ise plastik sandalye çalındığı ihbarını alan Cumhuriyet Polis Merkezi ekipleri harekete geçti. Ev ve iş yerinde inceleme yapan ekipler, hırsızlık şüphelisinin hurdacılık yapan Kezban D. (36) olduğunu belirleyerek gözaltına aldı. Şüpheli Kezban D.’ye yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda hakkında kesinleşmiş 4 yıl 7 ay hapis cezası olduğu ve Manavgat ve Kocaeli adliyesince arandığı ortaya çıktı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kezban D. Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Cuma
    Açık
    32°C
  • Cumartesi
    Açık
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç