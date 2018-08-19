Hobi Bahçesi birincisinden Başkan Türel’e ziyaret

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3’ncüsü düzenlenen ‘En Güzel Bahçe, Balkon ve Hobi Bahçesi Yarışması’nda birinciler belli oldu. En güzel Hobi Bahçesi kategorisinde birinci seçilen Yasemin Karadeniz Başkan Türel’i ziyaret ederek, bahçesinde yetiştirdiği ürünleri Türel’e hediye etti.

“Bahçemi çok seviyorum”

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete açtığı emeklilere özel hobi bahçesinde boş zamanlarını değerlendiren Yasemin Karadeniz bu yıl ‘En güzel Hobi Bahçesi’ kategorisinde birinci oldu. Karadeniz, kendisine birinciliği getiren bahçesindeki ürünleriyle Başkan Menderes Türel’i ziyaret etti. Bahçesinde yetiştirdiği günebakan, kabak ve patlıcanı Türel’e hediye eden Karadeniz, “Bahçemi çok seviyorum. Her gün sabah 6.30’da gidiyor akşam 9.30’da geliyorum. Toprakla haşır neşir olmak bana çok iyi geliyor’’ dedi.

Antalya’ya kazandırılan bu muhteşem tesis için çok mutlu olduğunu dile getiren Karadeniz, “Arkadaşlarımla çok güzel vakit geçiyoruz. Ziyaretime geliyorlar. Onlara hem çay kahve hem de bahçemde ki ürünlerimden ikram ediyorum. Böylesine güzel bir tesis için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Türel’i davet etti

Başkan Türel’i makamında ziyaret eden Yasemin Karadeniz hobi bahçesinin son durumuyla ilgili sohbet ederek Menderes Türel’i hobi bahçesine çaya davet etti. Davetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Türel özel kalem ekibinden program ayarlamasını istedi. Türel, Eşi ve çocuklarıyla en kısa zamanda ziyaret edeceğini söyledi.