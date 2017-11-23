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23 Kasım 2017 15:45

Hoş geldin bebek projesi 5 bininci bebeğe ulaştı

Antalya’nın Alanya ilçesi’nde geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlatılan ‘Hoş geldin Bebek’ projesinde 5 bininci bebeğe ulaşıldı.

Hoş geldin bebek projesi 5 bininci bebeğe ulaştı

23 Kasım 2017 15:45


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlattığı ‘Hoş geldin Bebek’ projesi aralıksız devam ediyor. Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya gelen bebekleri ziyaret eden Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, son olarak Arslan ailesinin yeni doğan bebeğine Hoş geldin Bebek paketini hediye etti.



Aylık 350 bebeğe hediye veriliyor


Alanya Belediyesi’nin yetkilileri, Başkan Yücel tarafından Ekim 2016 tarihinde başlatılan Hoş geldin Bebek uygulamasında, toplam 5 bin aileye ulaşırken aylık ortalama 350 bebeğe hediye paketi verdi. Doğum sonrası aileleri ziyaret eden yetkililer hediyeleri verirken aile bireyleri ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiriyor.



Yücel: “Sosyal projelerimiz devam edecek”


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi’nin sosyal projeleri her zaman uygulamaya devam edeceğini söyledi. Yücel, “Projemizi başlattığımız günden bu yana 5 bin aile ve bebeğine ulaştık. Onların mutluluklarına ortak olduk. Bundan sonra da bu ve buna benzer uygulamalarımız devam edecek. Tüm ailelere ve bebeklerine sağlıklı, mutlu ve huzurlu yarınlar diliyorum” dedi.




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