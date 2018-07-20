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20 Temmuz 2018 09:43

İngiliz rehber, yayaya ve park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde İngiliz rehberin kullandığı otomobil, önce yol kenarındaki yayaya ardından da park halindeki 2 otomobile çarptı.

İngiliz rehber, yayaya ve park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı

20 Temmuz 2018 09:43

Kaza da 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, İngiliz rehber Chloe J.C.’nin kullandığı 07 FUU 80 plakalı otomobil, Side Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında yürüyen Zeynep Y.’ye çarptıktan sonra park halindeki 67 TA 563 ve 43 AAG 714 plakalı otomobillere çarptı.


Kazada yaralanan yaya Zeynep Y. ve İngiliz rehber Chloe J.C. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.




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