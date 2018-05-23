İngilizler Patara’yı öneriyor

İngiltere’de bulunan yüksek tirajlı yayın organları, Kaş bölgesindeki Patara’dan övgü ile söz ederek, Patara Golden Lighthouse Otel’i de okuyucularına tavsiye etti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan otel işletmecisi Nadi Otlu, İngiliz turistlerin bölgeye yoğun ilgi duyduğunu ifade ederek, "Geçen sezon yaşadığımız sıkıntıları bu sezon yüzde 90’lık doluluk oranı ile tamamlayacağımızı umuyoruz. Yaptığımız tanıtım ve fuar çalışmaları çok önemli dönüşler getirdi. Hatta İngiltere’deki bazı yüksek tirajlı yayın organları Patara’yı tavsiye ediyor. 2018 yılının umulandan daha iyi ve yüzümüzün güleceği bir yıl olacağını tahmin ediyorum. Hedefimiz, Avrupalı turistleri yeniden kazanmak olmalı. Görüştüğümüz turizm ve acente yetkililerinden aldığımız bilgiler göre, 2018’in, 2017’den iyi olacağına dair veriler var. İngiltere’den gelecek turist sayısındaki artış öngörüsü de yüzde 40 oranında" dedi.

Öte yandan The Sun gazetesinin yaptığı haberde, Avrupa’da yer bulmanın imkansız olabileceğinin yazıldığını belirten Otlu, "Huzurlu Patara ve geniş plajında yer bulmak her zaman mümkün. Ayrıca gazete okuyucularına bölgeye nasıl gidileceğinin ve konaklama için hangi otellerin kullanılabileceği bahsedilirken, otelimiz de tavsiye ediyor" diye konuştu.