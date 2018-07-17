Diğer
Kategoriler
17 Temmuz 2018 11:33

İntihar girişiminde bulunan şahsı alkolle kandırarak vazgeçirdiler

Antalya’da falezler üzerinde intihar girişiminde bulunan alkollü şahıs, alkolle kandırılarak vazgeçirildi.

İntihar girişiminde bulunan şahsı alkolle kandırarak vazgeçirdiler

17 Temmuz 2018 11:33


Olay dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi Falez-2 parkı falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bir süre alkol alan Bahadır K. çevredekilerin bakışları arasında korkulukların diğer tarafına geçerek yaşamak istemediğini söyledi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile olay yerine polis, sağlık ekibi ve olumsuz bir duruma karşı deniz polisi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri Bahadır K.’yı (34) ikna etmek için uzun süre çaba harcadı. Polisin ikna çalışmasına rağmen alkol almaya devam eden ve çok fazla miktarda borcu olduğunu söyleyen Bahadır K., "Yaşamak istemiyorum" diye bağırdı.


Yaklaşık 50 metrelik falezlerin uç noktasında durmakta zorlanan Bahadır K. alkolün etkisiyle bir ara dengesini kaybedince polise ve park içerisinde izleyen vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Polis ekiplerini uzun süre uğraştıran Bahadır K. alkolünün bittiğini ve yeni bir şişe istediğini söyledi. Bahadır K. polisler tarafından alkolle kandırılarak güvenli bölgeye çekildi. Polis ekiplerine direnen Bahadır K. ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç