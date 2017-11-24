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24 Kasım 2017 15:05

Kadına yönelik şiddetle mücadele için sanat

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında “Şiddete Dur De!” temalı Film ve Video Art Gösterimleri gerçekleştirildi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele için sanat

24 Kasım 2017 15:05


AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Amfi Salonu’nda gerçekleştirilen “Şiddete Dur De!” etkinliğinde Güzel Sanatlar Enstitüsü yüksek lisans öğrencileri hazırladıkları Belgesel Film ile kadına yönelik şiddet konusuna dikkat çektiler. “Öğrenciler Ne Düşünüyor? İsimli Kampüs Röportajları ile Cemre Şenses, Serhat Gönen, Semih Ellialtı, Nergis Güler ve Rıfat Alizede Belgesel Film ile Semih Ellialtı “Vur Emri”, Nergis Güler de “Bir Terslik Var Değil mi?” kısa filmleri ile kadınlara yönelik yapılan şiddeti anlatmaya çalıştılar.


Sunum ve gösterimlerinin ardından Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zehra Yiğit ve etkinliğin moderatörü Sinema-Tv Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Babacan Taşdemir tarafından katılımcılara teşekkür belgesi verildi.




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