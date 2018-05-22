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22 Mayıs 2018 11:41

Kaleiçi Festivali ertelendi

Muratpaşa Belediyesi’nin 1 yıl öncesinden tarihini ilan ettiği 3.

Kaleiçi Festivali ertelendi

22 Mayıs 2018 11:41

Kaleiçi Oldtown Festivali, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek erken seçim dolayısıyla ertelendi. Festivalin yeni tarihi 11-14 Ekim olarak belirlendi.


Muratpaşa Belediyesi’nin UNESCO Dünya Kültür Miras listesinde yer alan tarihi kent merkezine sahip şehirleri buluşturan Kaleiçi Old Town Festivali ertelendi. Geçen yıl 2’nci festival sona ererken 3’üncü festivalin tarihi 28 Haziran - 1 Temmuz olarak açıklanmıştı. Ancak alınan erken seçim kararı ve ona bağlı ilan edilen seçim yasakları kapsamında festival, 11-14 Ekim’e alındı. Başkan Uysal, festivalin yeni tarihlerinde planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini söyledi. Rusya’nın onur konuğu olarak katılacağı festivale Başkan Uysal, Romanya, Bosna Hersek, Filistin, Litvanya, Bulgaristan, Polonya, İtalya, Gürcistan, Kosova, Kıbrıs ve Tataristan’dan yaklaşık 16 şehrin katılacağını belirtti.




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