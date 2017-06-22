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22 Haziran 2017 11:22

Kaleiçi’nden dünyaya uzanan dostluk köprüsü

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 2’ncisini gerçekleştireceği Kaleiçi Old Town Festivali’nde dostluk köprüleri kuruluyor.

Kaleiçi’nden dünyaya uzanan dostluk köprüsü

22 Haziran 2017 11:22

Küba’nın onur konuğu olduğu ilk festivalin ardından onur konuğu ülke bu yıl İtalya oldu. Gelecek yılın konuk ülkesi ise Rusya olarak belirlendi.


UNESCO Dünya Kültür Miras listesinde yer alan tarihi kent merkezine sahip şehirleri buluşturan 2’nci Kaleiçi Old Town Festivali, bu yıl 6 - 9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Festival korteji


Festival, 6 Temmuz Perşembe saat 19.30’da Kaleiçi’nden başlayıp Işıklar Caddesi ve Karaalioğlu Parkı içinde oluşturulacak Festival Yolu’ndan geçerek Hıdırlık Kulesi’nde sona erecek kortejle başlayacak.



Onur konuğu İtalya


İlk yılında Havana, Cienfuegos, Camagüey gibi Dünya Kültür Miras Listesi’nde girmiş kentlere sahip Küba’nın onur konuğu olduğu Kaleiçi Festivali’nde bu yıl 193 tarihi kent merkezinin yer aldığı Dünya Kültür Miras Listesi’nde 18 kültür varlığıyla yer alan İtalya, onur konuğu olarak katılacak.



İtalya gecesi


Festivalde ilk gün Muratpaşa Belediyesi fuayesinde Piero Castellano’nun İtalya fotoğraflarından oluşan bir sergi festival konuklarının katılımıyla açılacak. Sergi daha sonra Kaleiçi’ne taşınacak ve 7 - 9 Temmuz tarihleri arasında Role Street Hostel’de açık kalacak. 6 Temmuz gecesinde ise benzerleri ancak İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan ve yapımı 2’nci yüzyıla tarihlenen Hıdırlık Kulesi’nde İtalya Gecesi düzenlenecek.



Rusya dostluk günü


Muratpaşa Belediyesi’nin gelecek yıl gerçekleştireceği festivalin onur konuğu ülkesi Rusya olacak. Bu kapsamda Festivalin 3’üncü günü 8 Temmuz’da Hadrianus Kapısı’nda ‘Rusya Dostluk Günü’ düzenlenecek. Rusya Dostluk ve Kültür Derneği’yle birlikte düzenlenecek etkinlik saat 18.00’de başlayacak ve 21.00’e kadar devam edecek.




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