Kamu Bilişim Zirvesi

Serik’e bağlı Belek Turizm Merkezinde düzenlenen zirveye ev sahibi olarak katılan Serik Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık, Serik’in kırsal mahallelerinde mobil ve internet hatlarında sıkıntı yaşandığını ve bunun biran önce giderilmesi gerektiğini söyledi ve bu sıkıntının derhal giderilmesi konusunda söz aldı.

Zirveye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, Kamu Bilişimcileri Derneği Başkanı Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin ve Kamu Bilişimcileri Derneği 2. Başkanı Yakup Şıvka, basın mensupları ile kamu kurumlarından üst düzey yöneticiler katıldı.

Çalık: " Serik’te iletişimin devamlı olması lazım"

Bilişim zirvesinin açılış konuşmasını yapan Başkan Çalık, Türkiye’nin her alanda olduğu gibi iletişim ve haberleşme teknolojisin de son 15 yılda inanılmaz gelişim gösterdiğini belirterek dünyada tarım ve turizm alanında söz sahibi olan Serik’te bu tür toplantıların düzenlenmesinin önemine dikkat çekti. Çalık, " Hem ülkemize hem de bölgemize olan katkısı çok büyük. Böyle stratejik öneme sahip bir yerde konuşulması gereken bir konuda, Dünya’nın merkezi olan ve yılda milyonlarca insanın ziyaret ettiği Serik’te Toros Dağları dahil tüm kırsal mahallelerimizde maalesef mobil ve internet hatlarında sıkıntılar var. Ülkemizde haberleşme alanında hizmet veren kamu kuruluşlarından ricam bu tür aksaklıklarının çözülmesi aşamasında gereken hassasiyetinin gösterilmesidir’’ dedi.

Aka: " Gereken yapılacak"

Müsteşar Suat Hayri Aka ise sözlerine müjdeli haber vererek başladı. Müsteşar Aka; ‘‘Serik’te kırsal mahallelerde yaşayan halkımız ve başkanımızın içi rahat olsun Serik’te haberleşmede sıkıntı yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapılacak’’ dedi. Daha sonra Bakanlık olarak yapılan hizmetler hakkında konuşan Aka; ‘‘Türkiye’nin kalkınmasına yönelik politikalar belirleyip, stratejik kararlar almaya devam ediyoruz’’ dedi.

Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye’nin haberleşme alanında kapsam, hız ve kapasite olarak en üst seviyelere ulaştığını belirten Kamu Bilişimcileri Derneği Kurucu Başkanı ve Haberleşme Genel Müdürü Kılıç; ‘‘ Başkanımız mobil ve internet hatlarında ki sıkıntıyı dile getirdi. Bizde mesajı aldık . 2018 Nisan ayından itibaren Serik’te kırsal mahallelerde mobil ve internet hatlarındaki sorunun çözümü için çalışmalara başlayacağız". dedi. Türkiye’nin üst düzey kamu kuruluşlarından yaklaşık 600 kişinin katılacağı zirve sonunda kamuda dijital dönüşüm için fikir alış-verişinde bulunup, gelecek yıllarda teknolojik değişimle beraber Türkiye’de ki potansiyeli, bilişimle keşfetmek hedefleniyor.