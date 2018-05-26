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26 Mayıs 2018 19:17

Kamyonunun altında kalan genç hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 19 yaşındaki genç, sebze yüklü kamyonunun altında kalarak can verdi.

Kamyonunun altında kalan genç hayatını kaybetti

26 Mayıs 2018 19:17


Kaza, öğle saatlerinde Dinek mevkiindeki D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya istikametinden gelen Sami Ç. (57) idaresindeki 33 LV 536 plakalı meyve yüklü kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Yakup Kul’a (19) çarptı. Kamyonun arka lastikleri altında kalan Kul, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kul’un cesedi ihbar üzerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kamyon sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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