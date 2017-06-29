Kayınbiraderini 17 yerinden bıçakladı

Bıçaklama anı ise cep telefonuyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Örnek Mahallesinde Murat A. evi terk ederek ailesi ile birlikte yaşamaya başlayan eşi Ayşe A.’yı evine dönmeye ikna etmeye çalıştı. Konuşmanın ardından Murat A., eve dönmemesine neden olduğunu iddia ettiği eşinin kardeşi Oğuzhan A.’yı vücudunun değişik yerlerinden bıçakladı. Kayınbiraderini yere düştükten sonra da bıçaklayan Murat A., çevredekilere yaklaşmamaları için tehdit savurdu. Ağır yaralanan Oğuzhan A., ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınırken, Murat A. ise elindeki bıçakla olay yerine gelen emniyet güçlerine teslim oldu.

Eşiyle 5 yıl önce evlendiğini, 1.5 ay sonra şiddet görmeye başladığını belirten Ayşe A., gördüğü şiddetin dayanılmaz hale gelmesinin ardından 1.5 ve 4.5 yaşındaki 2 çocuğunu arkasında bırakarak baba evine döndüğünü söyledi. Ayşe A., “Artık ayrılmaktan başka çarem kalmadı. Bundan 1 ay önce evimizin önüne gelerek kardeşimin motosikletinin tekerlerini kesip motosiklete zarar verdi. Görüntüleriyle polise bildirdik. Şu ana kadar bundan sonuç alamadık. Daha önce 2 kez uzaklaştırma kararı alındı. Uzaklaştırma süresi bayram öncesi sona erdi ve yeniden başvurdum. Ama bayram tatili araya girince karar alınamadı. Bayramın 1. Günü 3 aydır göremediğim çocuklarımı görmek için Akseki Hocaköyde bulunan evimize gittim. Burada benim elimi ayağımı tutup ailesine dövdürdü. Yüzümdeki morluğun sebebi de bu dayaktır. Murtiçi Karakoluna giderek kendisinden ve ailesinden şikayetçi oldum. En kısa sürede ayrılmak istiyorum. Avukat tutacak parayı topladığım an mahkemeye başvuracağım. Kardeşime ve bana yaptıklarının cezasını çekmesini istiyorum” dedi.

Murat A. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutukladı. Bıçaklama anı ise bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti.