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16 Temmuz 2018 14:21

Kayıp İranlı turistin cesedi denizde bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde kaybolan ve 2 gündür aranan 87 yaşındaki İranlı turistin cesedi denizin yaklaşık 50 metre açığında bulundu.

Kayıp İranlı turistin cesedi denizde bulundu

16 Temmuz 2018 14:21


Sabah saatlerinde tura çıkan günlük tur tekneleri Alanya Marina’dan açıldığı sırada bir tekne kaptanı marinanın yaklaşık 50 metre açığında kayalıklara yakın bir bölgede erkek cesedinin sürüklendiğini görerek durumu liman görevlilerine bildirdi. Bunun üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve sağlık görevlileri cesedin bulunduğu yere gitti. Yarı çıplak vaziyette su üzerinde olan ceset savcılık talimatıyla bota alınarak kıyıya çıkarıldı.


Üzerinden kimlik çıkmayan cesede kıyıda yapılan ilk incelemede kafası, sağ kolu ve bacaklarından yaralı olduğu tespit edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan ceset Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.


Asayiş ekipleri, kayıp ihbarlarını inceleyerek verilen eşkal ve kıyafet bilgisine dayanarak cesedin kimliğini belirledi. Ölen kişinin, 14 Temmuz tarihinde kızı tarafından Cumhuriyet Polis Karakoluna kayıp ihbarında bulunulan 87 yaşındaki İran asıllı Amir Partowmohadan olduğu ortaya çıktı. Amir Partowmohadan’ın cesedinin savcılık incelemelerinin ardından otopsisi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.




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