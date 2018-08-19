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19 Ağustos 2018 17:02

Kaymakam Nasır, trafik denetimine katıldı

Antalya’nın Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, trafik denetlemesine katılarak, yolculuğa çıkan ailelere çeşitli hediyeler verdi.

Kaymakam Nasır, trafik denetimine katıldı

19 Ağustos 2018 17:02


İçişleri Bakanlığınca başlatılan proje kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bölge Trafik ekiplerince, Akseki-Manavgat, Akseki-Seydişehir yolu üzerinde kontrol noktasında denetim sırasında durdurulan araçlarda seyahat eden vatandaşların bayramını kutladı. Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır da, trafik denetlemesine katılarak, yolculuğa çıkan ailelere çeşitli hediyeler verdi. Sürücülerle sohbet eden Kaymakam Nasır, denetimler hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Sürücülere kolonya ve çikolata ikram edildi. Polisler, denetim yaptıkları sürücülere İçişleri Bakanlığı’nın bastırdığı trafik kurallarını anlatan el ilanlarını dağıttı.


Kaymakam Nasır, "İçişleri Bakanımızın dediği gibi sürücülerimize ‘Hoşgörün bol, saygın sonsuz olsun’ diyoruz. Bayram süresince Emniyet ve jandarma komutanımızla birlikte sokakta olacağım. Misafirlerimizin huzurlu ve güvenli bir bayram tatilini geçirmesi için denetimlerimiz 7 gün 24 saat devam edecektir. Vatandaşlarımız yapılan denetimlerden memnun ve daha sıklıkla yapılmasının kendilerine huzur verdiklerini belirttiler. Misafirlerimizin gösterdikleri anlayış ve duyarlılık için çok teşekkür ederim" dedi.




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