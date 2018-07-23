Kepez sünnet kayıtları sona eriyor

Kepez Belediyesi’nin bu yıl 10’uncusunu gerçekleştireceği sünnet şöleni için kayıtlar sürüyor. Kepez’de oturan 6 yaş üstü çocukların kabul edileceği sünnet şöleninin kayıtları 30 Temmuz pazartesi günü sona erecek. Erkekliğe ilk adımını atacak olan çocuklara gömlek, pantolon, ayakkabı, taç, pelerin ve asadan oluşan sünnet kıyafetleri de Kepez Belediyesi tarafından hediye edilecek. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından sünnet operasyonu gerçekleştirilecek. Sünnet şöleni hakkında bilgi almak isteyenler 338 11 22 nolu telefondan bilgi alabilecekler. Çocuğunu sünnet ettirmek isteyen ailelerin, nüfus cüzdan fotokopisi ile Kepez Belediyesi yanındaki Belediye Sağlık Merkezi’ne başvurmaları gerekiyor.