Kepez, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi

Basketbolun kan kaybettiği bir dönemde Kepez Belediyesi Spor Kulübü, gençlerin önünü açacak bir proje hayata geçirdi. Türkiye’nin dört bir tarafından basketbol seçmelerine katılan yüzlerce sporcu, Türkiye Basketbol Federasyonu 2’inci Lig’de oynama imkanı bulmak ve ‘Kepez’in Devleri’ olmak için seçmelerde mücadele etti. 12 Ağustos’ta yapılan seçmelere 248 sporcu başvuru yaparken, seçmelerde başarı elde eden sporcular ise Kepez’in TB2L’de mücadele eden A takımı ve genç takımın da oynama imkanı yakalayacak.

Sporun Merkezi Kepez

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ‘Kepez Devlerini Arıyor’ seçmelerinin yapıldığı Turgut Özal Spor Salonu’nu ziyaret etti. Genç yetenekleri izleyen ve elemelerle ilgili Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu’ndan bilgi alan Başkan Tütüncü, seçmelerin bir çok genç yeteneği basketbol sporunun alt yapısına kazandıracağını söyledi. Türkiye’nin gençlerine A takımı ve genç takımda oynama fırsatı verileceğini belirten Başkan Tütüncü, “ Bu anlamda Türkiye’de bir ilk gerçekleştiriliyor. Bu faaliyetlerin gençleri spora teşvik edeceğini ve bu etkinliklere katılarak kendilerini geliştirebileceklerini düşünüyorum. Kepez’de spor alanında yapılan bu seçmeler, Kepez Belediyesi’nin sporun önemli merkezi haline geldiğini gösteriyor. Bu da bize büyük bir mutluluk ve gurur veriyor” dedi.