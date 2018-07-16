Kepez’den 15 Temmuz’da anlamlı 3 açılış

Görsel Sanatlar Yarışma Sergisi ve Dokuma fabrikası emektarlarına’ ‘Emekliler Lokali’ açtı.

Dokuma Fabrikasını, Antalyalılara kazandıran Kepez Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde Dokuma Park’ta önemli 3 açılış gerçekleştirdi. DokumaPark’da düzenlenen Modern Sanatlar Galerisi ve ‘İhanetin Hafızası’ 2. Görsel Sanatlar Yarışma Sergisi açılış törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Milletvekili Mustafa Köse, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü katıldı.

Karaloğlu: “Millet olarak çok uyanık olmalıyız”

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, hain darbe girişiminin yıl döneminde 15 Temmuz’u unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi. ‘Biz 15 Temmuz’u unutursak veya unutturursak içerdeki ve dışarıdaki bu vatan hainleri yine cesaret bularak, yine milletin iradesine, yine demokrasimize, yine cumhuriyetimize, yine milletin seçtiklerine karşı benzer kalkışmaya kalkarlar diye endişemiz var.” diyerek, sözlerine devam eden Vali Karaloğlu,“Millet olarak çok uyanık olmalıyız. Sanat bu durumlarda en önemli araçtır. İhanetin unutulmaması noktasında resmi kullanmak, karikatürü kullanmak, edebiyatı kullanmak, heykeli kullanmak, güzel sanatları kullanmak, toplumun hafızasında olayı diri tutmalıyız. Bu nokta da Hakan Başkan’ın, ulusal çapta düzenlediği bu yarışmayı çok anlamlı buluyorum. “

“Dokuma’da Sanayi dönüşümü”

DokumaPark’ta sanayi dönüşümü yaşandığını belirten Vali Karaloğlu, Türkiye sanayisini belli bir yere taşıyan fabrikaların, ekonomik ömrünü doldurduğunu ve şehirlerin göbeğinde kaldığını söyledi. Dokuma’nın da şehri geliştirdiğini ve şehrin göbeğinde kaldığını belirten Karaloğlu, “Bu bölgede tam bir sanayi dönüşümü var. Şehrin merkezinde çok önemli bir sosyal alana dönüştü. Cumhurbaşkanımızın deyimi ile burası millet bahçesi oldu” diye konuştu.

Türel: “Oyuncak Müzesi fevkalade güzel olmuş”

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de, bu tesisi Antalya’ya kazandırdığı için Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’yü tebrik etti. Dokuma Fabrikasının olduğu alanın Antalya’nın önemli bir hafızası olduğuna değinen Başkan Türel, küçükken Dokuma alanında koşuşturduğunu anımsatarak, o dönemdeki hatıralarını paylaştı. Dokuma’nın yeniden Antalya’nın kültürel ve sosyal bir yaşam merkezi haline gelmesinin en çok kendisini mutlu ettiğine değinen Başkan Türel “Dokuma çok uzun süre kaderine terk edildi. Hakan Başkan, büyük bir gayretle hukuki problemlerini çözdü. Çok önemli bir yaşam merkezi olması için farklı konseptlerde eserleri bir araya getirdi” diye konuştu.

DokumaPark içindeki Anadolu Oyuncak Müzesi’ne çocukları ile birlikte geldiğine değinen Başkan Türel, “Fevkalade güzel olmuş. Çocukların ve büyüklerin çok mutlu olduğu bir ortam olduğunu hissettim. Konyaaltı sahilinde, Sahil Antalya Yaşam Merkezi’ni projelendirirken, hemen her zaman uyanıklığı ile ‘Abi, Minicity’i ne yapacaksın? Gel bunu Dokuma’ya taşıyalım’ dedi. Ve Dokuma’ya taşındı, burada sergileyeceğiz.”

Köse: “15 Temmuz destanını bu millet yazdı’

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ise, “Büyükşehir de Menderes Türel, Kepez’de Hakan Tütüncü ve iktidarımız ile üçlü olursak, çok daha güçlü ve çok daha güzel hizmetleri bir araya getiririz diyorduk. Üçlü olduk, güçlü olduk, başkanlarımızla ve iktidarımız ile çok güzel hizmetleri bir araya getirdik” dedi. Dokuma alanının halka kazandırılmasında büyük gayretleri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Milletvekili Köse, “DokumaPark, oyuncak müzesi, nostaljik araç müzesi, Yeşilçam ve önümüzdeki günlerde hayata geçecek olan bilim merkezi müzesi ve açacağımız modern sanatlar galerisi ile çok önemli bir merkez haline geldi. Kültür, sanat nostalji denince aklımıza Hakan Tütüncü geliyor.”

Tütüncü: “Bin 500 metre kare alana sahip tesisi yaptık”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Geçtiğimiz yıl ‘15 Temmuz Anıtını’ açarken, önümüzdeki yıl ‘Görsel Sanatlar Galerimizi’ ve burada ‘15 Temmuz Sergimizi’ açacağımız sözünü vermiştik. Antalya Dokuma Fabrikası içerisinde yeniden işlevlendirdiğimiz binalarımıza bir yenisini ekliyoruz. Dokumanın sosyal tesisleri, işçi ve memur yemekhanesiydi. Burası geçmişte pek çok güzel ve mutlu güne ev sahipliği yapmış bir tesisti. Dokuma fabrikası kapatıldıktan sonrası burası da kaderine terk edilen ve çürümeye bırakılan bir binaydı. Biz burayı kültür adası yapma niyetiyle yola çıktık. Bin 500 metre kare alana sahip bu tesisi burada yaptık” dedi.

“İhanetin Hafızası Sergisi”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Modern Sanatlar Galerisi’nin yanında, ikinci bir açılışı daha aynı gün ve saatte gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Belediyemiz 15 Temmuz’u kültürel düzeyde anma amacıyla özel bir etkinlik düzenlemekte. Türkiye’nin her köşesinden yarışmacılarımızın katıldığı ve fotoğraf, grafik, heykel, resim, karikatür gibi alanlarda düzenlenen bir yarışmayı iki yıldır gerçekleştirmekteyiz. Ulusal çapta gerçekleştirdiğimiz bu yarışmamıza katılan eserler arasından seçilen eserleri de burada sergiliyoruz. İhanetin hafızası dediğimiz bu sergiyi de bugün açacağız. Yarışmaya her yaştan insanımızın katılarak, 15 Temmuz’daki o ihaneti düşünerek, kültür ve sanat eseri ortaya koymalarını sonuçluyoruz, bunu da çok önemsiyoruz” diye konuştu.

“Dokuma çalışanlarına Emekli Lokali”

Dokuma Park’ta aynı gün üçüncü bir açılışı daha gerçekleştireceklerini belirten Başkan Tütüncü, “50 yıl içinde Dokuma Fabrikası’ndan 7 binden fazla dokuma çalışanı geldi, geçti. Hayatta kalanlar ve yakınları hatıraları ile burada buluşmak istiyorlardı. Onlara sözümüz vardı. Dokuma emektarlarına güzel bir lokal yapacaktık. 15 Temmuz’da bugün 3 ayrı açılışı beraber gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki yıllarda 15 Temmuz Görsel Sanatlar Yarışmamız devam edecek. Her yıl katılımlar daha da artacak. Türkiye’nin dört bir yanından sanatçıların, sanatçı bakışları ile 15 Temmuz burada sergileniyor olacak. Burası geçici sergilere de ev sahipliği yapacak ve Antalya içinde güzel bir cazibe merkezi noktası olacak. 15 Temmuz ihanetine kendisini siper etmiş, bu milletin istiklaline, istikbaline o en karanlık gecede muhafaza etme noktasında o rolü üstlenmiş şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Rabbim böylesi karanlık geceleri bir daha yaşatmasın. 15 Temmuz’u unutmamalıyız. 15 Temmuz’u unutursak ihaneti unuturuz. O unuttuklarımızla da tekrar yüzleşme ihtimalimiz olabilir. Bunu da kültür ve sanatla yapıyor olmamızı da çok anlamlı buluyorum” dedi.

Konuşmaların ardından dokuma emektarlarıyla birlikte kurdele kesimi ile Modern Sanatlar Galerisi, ‘İhanetin Hafızası 2. Görsel Sanatlar Yarışma Sergisi ve Dokuma Emekli Lokali’nin açılışı gerçekleştirildi.