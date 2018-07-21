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21 Temmuz 2018 22:28

Kılıçdaroğlu, Antalya’da Abdal Musa Anma etkinliklerine katıldı

Antalya’nın Elmalı ilçesindeki 13.

Kılıçdaroğlu, Antalya’da Abdal Musa Anma etkinliklerine katıldı

21 Temmuz 2018 22:28

Uluslararası 34. Ulusal Abdal Musa Sultanı Anma etkinliklerine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu kültür yokedilmek istendi ama yok edilemedi. Bu kültürde insan sevgisi, adalet, beraberlik ve kardeşlik var. Bu kültür yaşayacaktır. İnsanlık yaşadığı sürece bu kültürün yaşayacağını bütün kainat biliyor" dedi.


Kılıçdaroğlu, Elmalı ilçesindeki 13. Uluslararası 34. Ulusal Abdal Musa Sultanı Anma etkinliklerine katıldı. Abdal Musa Türbesi’ni ziyaret edip dua eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Abdal Musa Cemevi’ni ziyaret edip burada bir süre dinlendi. Vatandaşların büyük ilgisi karşılaşan Kılıçdaroğlu, ardından amfi tiyatroda düzenlenen etkinliklere katıldı. Deyiş dinleyen Kılıçdaroğlu, semah dönüşlerini de dikkatle izledi.


Abdallar’ın birer ozan ve şair olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, “Abdallar bizim kültürümüzün en önemli unsurudur. Abdallar ilim ve bilimin ışığına inanırlar. Abdallar tasavvuf erbabıdırlar. Onlar zulme karşı direnmişlerdir, sürekli hakkın ve halkın yanında durmuşlardır. Abdallar ahlakı toplumun her kesimine yaymışlardır. Onlar aynı zamanda adaleti savundular. Kadın erkek ayrımı asla yapmadılar, insanı önemli bir değer olarak gördüler” diye konuştu.


"Hoşgörüden yana olacağız"


“Bugün Abdal Musa’yı anıyoruz” diyen Kemal Kılıçdaroğlu, “Abdallar’ın bu topraklar için değerli olduğunu biliyoruz. Bu kültür yokedilmek istendi, ama yok edilemedi. Bu kültürde insan sevgisi, adalet, beraberlik ve kardeşlik var. Bu kültür yaşayacaktır. İnsanlık yaşadığı sürece bu kültürün yaşayacağını bütün kainat biliyor. Asla ve asla kin tutmayacağız. Kinden yana olmayacağız, gönülden hoşgörüden yana olacağız. Bizim dışımızdaki bütün canlılara bu dünyada kabul gördüğünü bilmemiz gerekir. Bütün canlılara hepsine sevgi ve hoşgörüyü göstermek zorundayız. Yüreğinde kin tutan insan sadece insan değil tüm doğanın düşmanıdır. Tasavvuf erbapları bunun için vardı. Abdallar inancın derinliklerinde hoşgörüyü çıkarır toplumun önüne koyarlardı. Huzura, beraber yaşamaya ihtiyacımız var. Hepimizin gönül rahatlığıyla cadde ve sokaklarda gezmeye ihtiyacımız var. Dostluğu kurmaya ihtiyacımız var. Bunu özellikle burada paylaşmaktan mutluyum” ifadelerine yer verdi.


Kılıçdaroğlu’na, CHP gene Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, CHP Antalya milletvekilleri, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç,İl Başkanı Ahmet Kumbul ve partililer eşik etti.




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