Kırcami, Perşembe günü encümene giriyor

Başkan Türel, “Biz gerekirse uyumayız, Kırcami’nin sorununu beklemeyiz dedik. Hep ön hazırlıklarını yapacak şekilde bekledik. Bugün buradan size bununda müjdesini vermeye geldim. 7-8 ayda biten çalışmaları Büyükşehir Belediyesinde 7-8 günde tamamlayarak Perşembe günü encümene göndereceğiz. Biz bu hizmetleri dünya rekorlarına imza atacak kadar hızlı bitiriyoruz. Kırcami deyince akan sular durur” ifadelerini kullandı.

“Kırcami imar sorunu benim gündemimin hep ilk üç maddesi içinde yer aldı”

Vatandaşlara seslenen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kırcami’nin mutluluğunu ve güzelliğini müjdeli haberlerle paylaşmak için bir araya geldiklerini söyledi. Türel, “Kırcami sorunun tarihi çok uzun, en baştan anlatmaya kalksam bitmez. Ben daha siyasetten çok uzakken, gazeteci olarak hizmet ederken bu sorunlar vardı. Kırcami imar sorunu benim gündemimin hep ilk üç maddesi içinde yer aldı. Bu sorun kaderine terk edilmesi mümkün değildi. Sorunun çözülmesi için samimiyet gerekiyordu. Senelerce Kırcami İmarı çözülecek diye, sizin duygularınızla oynandı. Siyasi istismar konusu oldu. 2004 yılında da Belediye Başkanı seçildiğimde de bu sorunun çözüleceğine dair sözler verdim” dedi.

“2008 senesinin sonuna kadar, 5 bin ve 25 binlik planlarını tamamladık”

Kırcami İmar Planlarıyla ilgili yapılması gereken bütün adımları atmak suretiyle imar planlarını tamamladığını ifade eden Başkan Türel, “Kırcami İmar Planlarının olması için, Toprak Kurulu Kararı almak gerekiyor. Bundan sonra da Kamu Yararı Kararı olması gerekiyor. Hem Toprak Kurulu Kararı, hem de Kamu Yararı kararını almak suretiyle imar planlarını tamamlamıştım. Bu süreç her noktada bir yargıya taşınması ve yargıda değerlendirilmesi kaçınılmaz bir gerçekti. Biz yaptığımız işten emindik. Hukuki olduğundan sonuna kadar savunuyorduk ve bundan emindik. Toprak Kukulu Kararını aldık. Kamu Yararı kararını aldık. İmar planlarını 2008 senesinin sonuna kadar, 5 bin ve 25 bin planlarını tamamladık. Binlik planlar ilçe belediyelerin sorunu ama ben arkadaşlarıma gerekirse gidin ve ilçe belediye başkanlarının kapsında yatın dedim. 2009 seçimlerinden önce binlik planlarını tamamlasınlar. Tamamlamayacaklarsa bize devretsinler biz bir günde tamamlayalım dedim. Arkadaşlarımız, İlçe belediye başkanlarına yetkiyi devret Büyükşehir yapsın dediklerinde maalesef olumlu bir cevap alınamadı. Seçimden sonra hallederiz durumuna döndü” diye konuştu.

“Biz yüzde 100 samimiyetimizle sorun çözmeye çalışıyorken birileri ‘mış’ gibi yaptı”

Kamu yararını ve Toprak Kurulu Kararını aldıklarını söyleyen Başkan Menderes Türel, “Bu kararların alınması kolay değil, senelere ancak müteakip alınabiliyor. En az 20 kuruluşun kararı ile alınıyor. Biz en hızlı şekilde seçimlerden bir sene önce tamamladığımızda 1000’lik planları tamamlayalım dediğimizde olumlu bir cevap alamadığımız için Kırcami sorunu bir başka bahara kaldı. 2009 yılından sonra hizmet imkanımız olmayınca, bu meseleler yargıda kendi meselemmiş gibi sizlerin adına savunulmayınca izah edilmeyince başka kararlar çıktı. Bugün niye çıkmadı sizler için kapı kapı dolaşıyoruz. Biz yüzde 100 samimiyetimizle sorun çözmeye çalışıyorken birileri ‘mış’ gibi yaptı, çözüyormuş gibi gözüktü. Biz seçimleri kaybedince yargıda sizlerin adına anlatılmayınca Toprak Kurulu Kararı yargıdan döndü ve her şey sıfıra döndü” şeklinde konuştu.

“Sizlerin mutsuzluğunu kendi mutlulukları sayanlar hemen itirazlara başladılar”

2014 seçimlerinde yeniden tekrar başkan olduğunda yeniden Kırcami İmarı için çalıştıklarını belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ankara’ya gittiğimde de Kırcami İmar Planını hep ön planda tuttum. O kadar çok Kırcami İmar Planı için uğraşıyorum ki Ankara’da bana Kırcami İmar Planı ne oldu diye sorduklarına müjdeyi vereceğim dedim. İlk dönemki kararlar iptal olunca ben yakasını bırakmadım. Ankara’da 1 Şubat 2012 benim milletvekilliği dönemimde Toprak Kurulu Kararını aldık. 8 Mart 2013 yılında da Kamu Yararı Kararını aldık. Görev bize teslim edildi ve hızlı bir şekilde Büyükşehir ölçeğindeki 5 ve 25 binlik imar planlarını tamamladık. 8 Aralık 2017 yılında da 1/25 bin ve 1/5 bin ölçekli nazım planlarını onayladık. Bunların çalışmaları tamamlandıktan sonra, yargıya itiraz etmek suretiyle sizlerin mutsuzluğunu kendi mutlulukları sayanlar hemen itirazlara başladılar. Toprak Kurulu Kararına itiraz ettiler ama görevde biz vardık. Bir dönem önce görevde olmadığım sürede Toprak Kurulu Kararını iptal ettirmeyi başaranlar, görevde olduğumuz zaman istediklerini alamadılar.”

“İdari mahkeme Toprak Kurulu Kararının bozulması yönündeki itirazı reddetti”

Yargıdan çok güzel kararların çıktığını dile getiren Başkan Türel, “Kararın iptalini isteyenler Toprak Kurulu Kararının yargı tarafından bozulmasını yapamadılar. Şimdi de Danıştay var ve onu da başaracağız. Toprak Kurulu Kararı bu işin temeli. İdari mahkeme Toprak Kurulu Kararının bozulması yönündeki itirazı reddetti. Şimdi planlarımız dimdik ayakta, yola devam ediyoruz” dedi.

“Mahkeme yürütmeyi durdurma kararını verseydi, elimiz kolumuz bağlıydı”

Planları yargıya itiraz etmek suretiyle iptal etmek isteyenlerin hala görev başında olduğunu dile getiren Başkan Menderes Türel, Kırcami’de 30 senedir, meselenin haklılığını savunan kendileri gibi biri olmadığı için beklentileri olanların hala var olduğunu ifade etti. Türel, “Bu noktada planların iptaliyle yürütmenin durdurulması konusunda davalar açıldı. 2-3 tane plan iptal davası var ama yürütmeyi durdurma kararıyla ilgili bir sorun yok. Bu iptaller reddedildi. Mahkeme bize yola devam dedi. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararını verseydi, elimiz kolumuz bağlıydı. İmar planlama sürecimiz bu kararlar sayesinde devam etti” diye konuştu.

“Belki 6 ay, belki 2 sene içerisinde bitecek tapu tescillerini 2 ay içerisinde bitirdik”

Üst ölçekli planları yaptıktan sonra Muratpaşa Belediyesi’nin meclis kararıyla 1/1000 ölçekli plan kararıyla da uygun bulundu ve bu karar bir sonraki Büyükşehir Belediye meclisinde onaylandığını söyleyen Türel, “1/1000 planlı kararlar onaylanmış oldu. Şimdi, tapu tescil meselesi var. Yeni imar planına göre tescillerin hızlanması için beni Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal aradı. Belki 6 ay, belki 2 sene içerisinde bitecek tapu tescillerini 2 ay içerisinde bitirdik. 2017 senesinin Mart-Şubat-Nisan içerisinde tapu tescil işlerini yaptık. Muratpaşa Belediye Başkanı çok çabuk bitirilmesi için çok büyük çaba harcadı. Muratpaşa Belediyesinin gösterdiği gayret içinde kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

Muratpaşa Belediyesinde Nisan-Mayıs ayında başlayan imar uygulamaları bir hafta önce tamamlanarak Büyükşehir Belediyesi teslim edildiğini söyleyen Başkan Menderes Türel, Kırcami’nin meselesi neyse rekorlara imza atarak bir saniye bekletmeden çözeceklerini söyledi. Türel, “18 uygulamaları var. 18 uygulamasının Muratpaşa Belediyesinde tamamlanmış olması son nokta değil. Büyükşehir’in onayı gerekiyor. Geçen hafta 18 uygulamaları Muratpaşa Belediyesi’nin yetkilileriyle belediyemize gelinmek suretiyle teslim edildi. Benim belediye de olmadığım süre içerisinde 18 uygulamaları teslim edilince, biz buraya gelerek sizinle durumun ne aşamada olduğunu paylaşıyoruz” dedi.

“7-8 ayda biten çalışmaları Büyükşehir Belediyesinde 7-8 günde tamamlayarak Perşembe günü encümene göndereceğiz”

2017 Nisan-Mayıs ayından bugüne kadar 7-8 ayda tamamlanan imar uygulamaları, 18 uygulamaları ne kadar süre içerisinde tamamlanırsa, bir o kadar da inceleme sürecinin gerektiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “En hızlı çalışma bu şekildedir. Muratpaşa Belediyesine teşekkür ederim. Bizimde tabi bu incelemeyi yapıldığı süre kadar incelememiz gerekiyor. Biz gerekirse uyumayız, Kırcami’nin sorununu beklemeyiz dedik. Hep ön hazırlıklarını yapacak şekilde bekledik. Bugün buradan size bununda müjdesini vermeye geldim. 7-8 ayda biten çalışmaları Büyükşehir Belediyesinde 7-8 günde tamamlayarak Perşembe günü encümene göndereceğiz. Biz bu hizmetleri dünya rekorlarına imza atacak kadar hızlı bitiriyoruz. Kırcami deyince akan sular durur. Bunları uyguladıktan sonra tapu tescilleri yeniden yapılacak. Ondan sonra ilçe belediyesi tarafından ruhsat verme dönemi başlayacak. Biz bir taraftan, sizin için bu konuyu en yakından takip etmeye devam edeceğiz. Sizinle çok önemli müjdeyi paylaşmaya geldim” diye konuştu.

“Danıştay nezhinde ilk defa Kırcami aleyhinde karar çıkmadı”

İmar plan iptalleriyle ilgili davaların devam ettiğini söyleyen Başkan Menderes Türel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu davalardan bir tanesinde idare mahkemesi, öncelikli olarak plan iptalinin istemine karşı kararı red etti. Danıştay aşamasında yeniden incelendi. Bir hafta önce elimize gelen tebligatla da Danıştay’da Kırcami’nin önünü açtı. Danıştay nezhinde ilk defa Kırcami aleyhinde karar çıkmadı. Şimdi artık Danıştay’da da elimizde emsal göstereceğimiz Kırcami kararı bulunuyor. Bugüne kadar bu duruma hiç gelmemiştik.

“Emek veriyorsunuz ve karşılığını alınca dünyanın en mutlu insanı siz oluyorsunuz”

Kırcami İmar Planı sorununu çözmeye kendini adadığını ifade eden Başkan Türel, kendisini bu yoldan kimsenin döndüremeyeceğini belirtti. Menderes Türel, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Hayatımız boyunca da nerede olursa olsun bunun mücadelesini bu ten bu canda olduğu sürece bu kardeşiniz verecek. Perşembe günü de inşallah İmar Uygulaması ve 18 uygulamasını encümende, kararına bağladıktan sonra Muraptaşa Belediyesine göndereceğiz. Tapularınız size ulaştıktan sonra da ilçe belediyesi imar tamamlanmasını kapsamında ruhsat vermeye başlayacak. Kırcami, Antalya’nın en güzel yerlerinden olacak. Bu müjdeli haberleri sizlerle paylaşmaktan yanlış anlamayın ama sizin kadar değil sizden daha fazla seviniyorum. Emek veriyorsunuz ve karşılığını alınca dünyanın en mutlu insanı siz oluyorsunuz. Bu dünyadan elbet göçüp gideceğiz. Bir gün bir yerde Kırcami İmar sorunun Antalya’da, Menderes Türel tarafından çözüldüğü yazarsa o bize yeter.”