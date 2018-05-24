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24 Mayıs 2018 14:41

KKTC ve Alanya arası deniz seferleri başlıyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde 2013 yılında durdurulan KKTC-Alanya feribot seferleri 30 Mayıs 2018 tarihinde tekrar başlayacak.

KKTC ve Alanya arası deniz seferleri başlıyor

24 Mayıs 2018 14:41


Haftada 2 kez düzenlenecek seferler hakkında açıklama yapan Today Turizm Genel Müdürü Bekir Yıldırım, Alanya KKTC seferlerini tekrar başlayacağını söyledi.



Haftada 2 kez Kıbrıs seferi olacak


Haftada iki kez yapılacak seferlerle Kıbrıs’a ulaşımı kolay ve ekonomik hale getirileceğini dile getiren Yıldırım, "Kıbrıs’ta öğrenci olanlara ve öğrenci yakınlarına kolay ve ekonomik ulaşım imkanı sağlıyoruz. Alanya-Antalya bölgemizde tatil yapan yerli ve yabancı misafirlerimiz de Kıbrıs’a gidebileceği gibi Kıbrıs’tan da bölgeye tatile gelenler olacaktır" dedi.


28 Ekim 2018 tarihine kadar sürmesi planlanan feribot ulaşımında toplam 64 seferin yapılacağını bildiren Yıldırım, seferlere yoğun talep gelmesi halinde sefer sayılarının 3 veya 4 çıkartılabileceğini de aktardı. Yıldırım seferlerin Çarşamba saat 10.00 Girne-Alanya, Perşembe saat 12.00 Alanya-Girne ve Cumartesi saat 10.00 Girne-Alanya, Pazar saat 12.00 Alanya-Girne olmak üzere haftada 2 kez tekrarlanacağını sözlerine ekledi.




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