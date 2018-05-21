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21 Mayıs 2018 12:37

Konyaaltı Belediyesi Satranç turnuvası sona erdi

Konyaaltı Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel gerçekleştirdiği satranç turnuvası iki günlük heyecanın ardından sona erdi.

Konyaaltı Belediyesi Satranç turnuvası sona erdi

21 Mayıs 2018 12:37


Konyaaltı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında “Satranç Turnuvası” düzenledi. Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde, Türkiye Satranç Federasyonu Antalya İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenen Satranç Turnuvası’nda 16 farklı yaş grubunda 420 sporcu mücadele etti. Büyük çekişmeye sahne olan turnuva iki günün sonunda düzenlenen ödül töreniyle son buldu. Farklı yaş kategorilerinden dereceye giren 48 sporcuya kupa ve madalyalarıyla çeşitli hediyeler verildi. Dereceye giren sporcular sevinçlerini aileleriyle paylaştı.


Satranç sporunun çok önemli olduğunu dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızda çok güzel bir etkinliğe imza attık. Satrancı geliştirmek ve yaygınlaştırmak istiyoruz. Gelecek yıl bu turnuvamızı daha da büyütmek istiyoruz. Satranç Federasyonu Antalya İl Temsilcimiz Osman Akdoğan ve hakem arkadaşlara da katkılarından dolayı teşekkür ederim” dedi.




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