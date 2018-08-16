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16 Ağustos 2018 16:39

Konyaaltı Belediyesi’nden Geyikbayırı’na yeni park

Konyaaltı Belediyesi Geyikbayırı Mahallesi’nde 2 bin 400 metrekare alanda başlattığı park çalışmasını tamamladı.

Konyaaltı Belediyesi’nden Geyikbayırı’na yeni park

16 Ağustos 2018 16:39


Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü, Geyikbayırı Mahallesi 3736 sokak üzerinde bulunan alanı, yeşil dokuyla donattı. 2 bin 400 metrekarelik alanda başlatılan park çalışması tamamlandı. Alan içerisinde bulunan ağaçlar korunarak doğal dokusu bozulmadan park ile bir bütüncül olarak tasarlandı. Park alanının içerisine çocuk oyun alanı ve oturma grupları yerleştirildi. Parka fonksiyonel ve estetik açıdan uygun ağaç ve çalılar dikildi. Peyzaj çalışmasının tamamlanmasıyla park halkın kullanımına açılacak.


Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaz aylarında Geyikbayırı Mahallesi’ne Antalya’dan yoğun bir ilginin olduğunu söyledi. Başkan Muhittin Böcek, “Geçtiğimiz günlerde başlatılan park çalışması kısa sürede tamamlandı. Çocuklarımızın yayla da doğa ile iç içe keyifli ve eğlenceli bir zaman geçirebilme fırsatı bulacak. Konyaaltı’nda yeşil alan miktarını artırabilmek adına çalışmalarımız sürecektir” dedi.




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