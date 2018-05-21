Konyaaltı’nda “Ramazan” denetimleri arttı

Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ramazan Ayı dolayısıyla fırınlarda hijyen, ruhsat ve gramaj denetimi yaptı. Denetimlerde gramaj, un ve katkı maddeleri ile çalışanların ve iş yerlerinin temizlik kurallarına uyup uymadıklarının kontrolü de yapıldı.

Vatandaşların gıda ürünlerini daha sağlıklı bir şekilde tüketmeleri için yıl boyunca sürdürdükleri denetimleri Ramazan Ayında sıklaştırdıklarını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Konyaaltı Belediyesi olarak halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdalar tüketebilmesi için de denetimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Yaptığımız denetimlerde hijyen, gramaj ve personel temizliği gibi kurullara uymayan fırınlara gerekli uyarılarda ve işlemde bulunduk. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın sağlığını ilgilendiren tüm konularda denetim çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" dedi.