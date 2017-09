Korkuteli Ak Partide görev dağılımı

AK Parti Korkuteli ilçe Teşkilatında 6. Olağan Genel Kongre sonrası parti içi görev dağılımları gerçekleştirildi. Ak Parti Korkuteli ilçe Başkanı İlhami Yıldıran, yönetim kurulunda yer alan her üyeye belirli görevler verdiklerini söyledi. Yıldıran, “Parti çalışmalarında verimliliğin artırılmasını planladık. İlçemize hayırlı olsun. Bu görevi kutsal bilerek her türlü şartta ve zeminde ilçemiz için var gücümüzle, Antalya Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimiz ve Belediye meclis üyelerimizle birlik beraberlik içinde çalışacağız ve ilçemizi şu an olduğu konumdan daha üst seviyelere çıkarmak için mücadele edeceğiz” dedi.

AK Parti Korkuteli İlçe Teşkilatı tarafından açıklanan görev dağılımı şu şekilde oluştu;

Korkuteli İlçe Başkanı İlhami Yıldıran, Siyasi ve Hukuk işleri Mehmet Moğol, Teşkilat başkanı Veysel Yılmaz, Seçim İşleri Ömer Koca, Ekonomi İşleri Kemal Sancaktar, Yerel yönetimler Lütfü Yapıcı, İlçe sekreteri Mustafa Develi, İdari ve mali işler Ogün Taş, Tanıtım ve medya Hüseyin İyican, Sosyal politikalar Nur Şahin, Sivil toplum ve Halkla İlişkiler Fazlı Cibi’den oluştu.