Korkutelili kadınlar Antalya Kadınlar Plajı ve Tünektepe’de ağırlandı

“ Annelerimize, bacılarımıza kısacası kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yaparak bu projeyi hayata geçirdik” şeklinde konuşan Korkuteli Belediye Başkanı Mimar Hasan Ali İrban, “Daha öncede de ifade ettiğim gibi denize girmemiş, denize gitmemiş bayanlarımızın olduğunu öğrendik. Kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yaparak onları denizle buluşturmak istedik. Her mahalleye giderek bu projeyi anlattık. Gelmek isteyen bayanlarımızı Konyaaltı Sarısu’da bulunan kadınlar plajına gönderiyoruz ”dedi.

Projenin yaz boyu süreceğini ve tüm mahalleleri kapsadığını açıklayan İrban, “ Ekiplerimiz mahallelere gidiyor, gerek bire bir, gerek mahalle muhtarları aracılığıyla bu hizmeti anlatıyor. Denize giden bayanlarımıza havlu hediyelerimiz oluyor. Tüm masraflarını karşılıyoruz. Ayrıca teleferiğe binerek tünektepe ziyareti yaptırıyoruz” dedi.

Korkuteli Belediye Başkanı mimar Hasan Ali İrban ve ekibine teşekkür ettiklerini belirten kadınlar, “ Başkanımız Sağ olsun, var olsun. Böyle bir hizmeti bizlere sundu. Birçoğumuz denize hiç gitmemiştik. Bizleri sabah evimizden alıyor, akşam evimize teslim ediyorlar. Tüm masraflarımızı karşılıyorlar” dediler.