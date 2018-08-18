Diğer
Kategoriler
18 Ağustos 2018 16:38

Korkutelili kadınlar Antalya Kadınlar Plajı ve Tünektepe’de ağırlandı

Korkuteli Belediyesi, Duraliler ve Bahçeyaka mahallesinden gelen kadın misafirleri Antalya kadınlar plajına götürdü, Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesislerinde ağırladı.

Korkutelili kadınlar Antalya Kadınlar Plajı ve Tünektepe’de ağırlandı

18 Ağustos 2018 16:38


“ Annelerimize, bacılarımıza kısacası kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yaparak bu projeyi hayata geçirdik” şeklinde konuşan Korkuteli Belediye Başkanı Mimar Hasan Ali İrban, “Daha öncede de ifade ettiğim gibi denize girmemiş, denize gitmemiş bayanlarımızın olduğunu öğrendik. Kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yaparak onları denizle buluşturmak istedik. Her mahalleye giderek bu projeyi anlattık. Gelmek isteyen bayanlarımızı Konyaaltı Sarısu’da bulunan kadınlar plajına gönderiyoruz ”dedi.


Projenin yaz boyu süreceğini ve tüm mahalleleri kapsadığını açıklayan İrban, “ Ekiplerimiz mahallelere gidiyor, gerek bire bir, gerek mahalle muhtarları aracılığıyla bu hizmeti anlatıyor. Denize giden bayanlarımıza havlu hediyelerimiz oluyor. Tüm masraflarını karşılıyoruz. Ayrıca teleferiğe binerek tünektepe ziyareti yaptırıyoruz” dedi.


Korkuteli Belediye Başkanı mimar Hasan Ali İrban ve ekibine teşekkür ettiklerini belirten kadınlar, “ Başkanımız Sağ olsun, var olsun. Böyle bir hizmeti bizlere sundu. Birçoğumuz denize hiç gitmemiştik. Bizleri sabah evimizden alıyor, akşam evimize teslim ediyorlar. Tüm masraflarımızı karşılıyorlar” dediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Açık
    31°C
  • Çarşamba
    Açık
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç