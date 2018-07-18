Korkuteli’nde 170 hacı adayı dualarla uğurlandı

İkindi namazı sonrası Çayırlı Camii önünde düzenlenen uğurlama programı sonrası, ilk kafilenin gece yola çıkacağı bildirildi.

Korkuteli’den Hac vazifesini yerine getirmek için Hacca gidecek olan 170 hacı adayı için uğurlama töreni düzenlendi. Çayırlı Camiinde ikindi namazı sonrası düzenlenen uğurlama törenine Hacı adayları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

İslam dininin beş şartından biri olan hac görevini, imkanı olan her Müslüman’ın yerine getirmesi gerektiğine işaret eden Korkuteli İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, “Bu yıl kutsal topraklara ilçemizden Diyanet İşleri Başkanlığımız ve özel şirketlerle birlikte 170’e yakın hacı adayımız gidecek. Cenab-ı Allah yapacağınız ibadetlerinizi kabul eylesin, sağlık ve sıhhat içerisinde gidip gelmeyi nasip etsin. Kura sonucunda seçilen hacı adaylarımız bu görevi yaptıklarında annelerinden doğduğu ilk gün gibi tertemiz günahsız olarak dönme fırsatı yakalamışlardır. Bunu hacı adaylarımızın iyi değerlendirmesi lazım. Hac ibadeti sırasında ve bitiminde ağzınızdan kötü söz çıkmadan sabır göstermek ve bu görevinizi tamamlamak düsturunuz olmalıdır” dedi.

Konuşmaların ve İlçe Müftüsü Selim Yazıcı tarafınan yapılan duanın ardından hacı adayları birbirleriyle ve yakınlarıyla vedalaştılar.