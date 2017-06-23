Korkuteli’ne 16 derslikli okul

Korkuteli’li hayırsever Osman Sarıca tarafından Uzunoluk Mahallesine yapılacak olan İmam Hatip Ortaokulu’nun protokol töreni Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun makamında gerçekleştirildi. Protokol imza törenine Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız ve Hayırsever Osman Sarıca katıldı.

16 derslikli olarak yapılacak olan Cumhuriyet Gülhizar-Osman Sarıca Ortaokulu-İmam Hatip Ortaokulunun protokolü, okunmasının ardından Vali Münir Karaloğlu ile Hayırsever Osman Sarıca tarafından imzalandı.

Hayırsever Osman Sarıca, yapılacak olan okul hakkında bilgiler vererek okulun öncelikle Korkuteli’ne hayırlı olmasını diledi.

Hayırseverlerimizin eğitim alanındaki desteklerinin takdire şayan olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, “Siz hayırseverlerimizin kazandırdıkları okullar ile Korkuteli ve Antalya’nın eğitim alanındaki fiziki eksikleri büyük ölçüde giderilmiş oluyor. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için eğitim alanında da yatırımlar yapılmalıdır. Hayırseverlerimiz bugüne kadar ilimizin eğitimine önemli katkılarda bulundular. Bu desteğin bundan sonra da devam edeceğine inanıyorum. Çocuklarımızın iyi eğitimler almasını sağlayarak geleceğine önemli katkılar sağlayan işadamlarımıza teşekkür ediyorum ve bu protokol imzasının diğer hayırseverlerimize örnek olmasını diliyorum” dedi.

“Cumhuriyet, Gülhizar-Osman Sarıca Ortaokulu-İmam Hatip Ortaokulu” isimlerini taşıyacak olan okul, Korkuteli ilçesi Uzunoluk Mahallesinde yaptırılacak.

Bodrum+4 kat+ uzay çatı kat şeklinde olacak okulun tamamı Hayırsever Osman Sarıca tarafından yaptırılacak ve okul inşaatı önümüzdeki günlerde başlayarak, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılına yetiştirilecek.