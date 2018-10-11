Koşdavut Yaylası'nda asfaltlama çalışması

Alanya ve Gazipaşa yayla yollarında asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaylalardaki hava koşullarına ve nem oranına göre çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Yücel, “Doğu ve batı mahallelerinde vatandaşlarımız ve muhtarlarımızla yaptığımız toplantılarda taahhüt ettiğimiz gibi Ekim ayı içerisinde 50 kilometre olarak ihale ettiğimiz asfalt çalışmasını tamamlayacağız. Şu an ekiplerimiziz Koşdavut yolunda çalışıyor. Bilindiği gibi bu bölge Gazipaşa'dan Alanya ve Gündoğmuş'a kadar yerli halkın yoğun olarak kullandığı bir yayla. Bu güne kadar vatandaşlarımıza verdiğimiz sözün her zaman fazlasını yerine getirdik. Yaylalarımız kaymak gibi yola kavuştu. Bundan sonrada vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şimdiden yayla yollarımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.