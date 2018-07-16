Diğer
Kategoriler
16 Temmuz 2018 09:20

Kumluca’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri düzenlendi.

Kumluca’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

16 Temmuz 2018 09:20


Kumluca’da düzenlenen etkinliklere Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Yusuf Göven, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Altınay, AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, MHP İlçe Başkanı Yücel Kaplan, daire amirleri, STK Temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Gece Kumluca Belediyesi mehteran Takımının Gösterileri ile başladı.


Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz Şehitliği ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden yaptığı konuşmalar canlı olarak dev ekrandan görüntülü olarak izlendi. Daha sonra Kumluca Müftülüğü’ne bağlı İmam Hatipler tarafından Kur’an-ı Kerim, ilahi, kaside ve dualar okundu. Öğrenci ve yetişkinler tarafından 15 Temmuz ile ilgili şiirler ve kompozisyonlar okundu. Gecede Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Yusuf Göven de 15 Temmuz ile ilgili birer konuşma yaptı. Kaymakam Hakkı Uzun ve Başkan Göven, 15 Temmuz hain kalkışmasının, ne kadar tehlikeli bir kalkışma olduğunu, ancak bu milletin darbe adı altındaki artık bu tür ihanetlere boyun eğmeyeceğini anlattılar.


Gecenin sonunda Kumluca Müftüsü Hacı Kahraman tarafından dua okundu. 00.18 dede imam hatipler tarafından okunan sela ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gecesi programı sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
38
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    38°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç