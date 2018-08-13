Kumluca’da Cumhurbaşkanı’nın çağrısına destek

Kumluca’da bir grup vatandaş, döviz kurundaki yükselişe tepki göstermek amacıyla, banka şubesine giderek dolarları bozdurdu.

Grup adına açıklama yapan Mustafa Çetin, ABD ile yaşanan gerilim sonrası dolar kurundaki yükseliş üzerinden Türkiye’ye baskı yapılmasını kabul etmediklerini, buna tepki vermek amacıyla sembolikte olsa ellerinde bulunan ABD dolarlarını bozdurmak istediklerini söyledi.

Yaşanan olayları Türkiye ekonomisinin kötüye gittiği gibi göstermeye çalışanlara da tepki verdiklerini ifade eden Çetin, “Bu bir milli meseledir. Bu ülke, bu topraklar bu kadar ucuza kazanılmadı. Bize askeri ve siyasi olarak diz çöktüremeyenler, ekonomik olarak diz çöktürmeye çalışıyorlar, ancak yanılıyorlar. Biz kuru ekmek soğana razı oluruz da, asla ülkemizin ve devletimizin baskı altına alınmasına razı olmayız. Şunu asla unutmasınlar, canımız başta olmak üzere bu topraklarda kazandıklarımızı biz bu vatanın bekası için harcamaktan tereddüt etmeyiz” dedi.

Bozdurdukları dolarların karşılığındaki Türk Lirasını devlete bağışlamak istediklerini, ancak devletin böyle bir hesabı bulunmadığını da anlatan Çetin, gerekirse bu uğurda canlarını bile seve seve vereceklerini, asla baskılara boyun eğmeyeceklerini bildirdi.