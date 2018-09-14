Lyrboton Kome, ziyaretçiyle buluşuyor

Antalya'nın bugüne kadar bilinmeyen ve 2 bin 200 yıllık geçmişi olan Lyrboton Kome, 20 Eylül Perşembe günü saat 11.00'da düzenlenecek törenle açılıyor. Perge Antik Kenti'ne ait ve o dönemde zeytin yağı üretim köyü olan Lyrboton Kome, Kepez Belediyesi öncülüğünde, Antalya Müzesi ve Akdeniz Üniversitesi işbirliği ile gün yüzüne çıkarıldı. Arete Kulesi bölgesindeki bitki temizliği ile başlayan çalışmalar, tarihi şehrin ana yolu çevresinde, zeytinyağı işliklerinde, Roma Dönemi hamam kalıntısında, Bizans dönemi kiliselerinde, sivil konutlardaki arkeolojik kazı çalışmaları ile devam etti.

Gezi yolu ile tarihe yolculuk

Antalya'da bir ilk olan arkeopark düzenlemesi ile Kepez Belediyesi, tarihi kente ulaşımı sağlayan toprak araç yolunu genişletti. Ziyarete açılacak olan merkezi kalıntıların arasından geçen ana yerleşim aksı üzerindeki gezi yoluna kırmızı toprak malzemesi serildi. Kızılçam ormanının içerisinden geçen yolda yürüyecek olan ziyaretçiler, 2 bin 200 yıllık tarihi bir geçmişi olan kalıntıları da görebilecekler. Gezinti yolunun çevresine de, bilgilendirme levhaları yapıldı.