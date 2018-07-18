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18 Temmuz 2018 14:51

Manavgat Belediyesi’nden anne baba akademisi

Manavgat Belediyesi tarafından açılışı yapılan Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi’nde ilk ders heyecanı yaşandı.

Manavgat Belediyesi’nden anne baba akademisi

18 Temmuz 2018 14:51


Yukarı Hisar Mahallesi’nde hizmet veren Manavgat Belediyesi Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi’nde ilk ders Anne-Baba Akademisi ile başladı. 8 hafta sürecek olan programa anne babalar ve evli çiftler katılabilirken, katılımcı sayısı 30 kişi olarak belirlendi. Akademinin sonunda tüm oturumlara katılanlara katılım belgesi verilecek. Anne Baba Akademisinde aileleri çocuk yetiştirme konusunda bilinçlendirmek ve ailelerin bunu sağlam temellere oturtmasını sağlamak amaçlanırken, aileler birçok konuda eğitim alacak. Anne Baba Akademisinin eğitimleri Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Şahbaz ve Psikolog Özlem İnce tarafından veriliyor.



Merkezdeki diğer hizmetler


Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi’nde danışmanlık hizmetleri kapsamında Çocuk- Ergen Danışmanlığı, Psikolojik Destek Danışmanlığı, Aile Danışmanlığı, Hukuk Danışmanlığından hizmet alınabiliyorken, eğitimler kapsamında ise Anne-Baba Akademisinin yanında Anne Baba-Çocuk Etkinliklerine katılım sağlanabiliyor. Anne Baba-Çocuk Etkinliklerinde, 4-8 yaş arası çocuklar ve anne babaları, resim, drama, akıl oyunları, oyun ve fiziksel etkinlikler, müzik ve satrançtan tercih ettikleri etkinliğe katılabilecek. Etkinlikleri tamamlayan anne babalara ve çocuklara katılım belgesi verilecek.




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