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22 Mayıs 2018 11:02

Manavgat Belediyesi’nden Mahallelere iftar sofrası

Manavgat Belediyesi, Ramazan ayında ilçenin büyük mahallelerinde iftar sofraları kurarak binlerce vatandaşı bir araya getiriyor.

Manavgat Belediyesi’nden Mahallelere iftar sofrası

22 Mayıs 2018 11:02


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Sarılar ve Side Mahallesi’ndeki iftarlara katılarak vatandaşlarla birlikte oruç açtı. İftar sofralarını tek tek dolaşan Başkan Sözen, vatandaşlarla sohbet ederek, herkese hayırlı Ramazanlar diledi. Oruçlar, dualar eşliğinde açılırken, binlerce vatandaş Manavgat Belediyesi sofrasında lokmalarını paylaştı.



Sözen: “tüm vatandaşlarımızı iftara davet ediyorum”


Başkan Sözen, iftar sofralarının insanları bir araya getirdiğini belirterek, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da iftar çadırı geleneğimizi devam ettiriyoruz. Ramazan ayı, sevgi ve hoşgörü duygularının yoğun olarak yaşandığı bir ay. İftar çadırlarımızda bu duyguların en güzel şekliyle vatandaşlarımızla yaşıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde lokmalarımızı paylaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı hep birlikte iftar yapmaya davet ediyorum” dedi.


Manavgat Belediyesi iftar çadırları 24 Mayıs Perşembe günü Taşağıl pazar yerinde, 28 Mayıs Pazartesi günü Ilıca Çarşamba pazarı yerinde kurulacak.




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